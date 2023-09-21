الثقوب السوداء تستهلك بيئتها المحيطة بشكل أسرع من المتوقع

ألقت دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث وسترن ضوءًا جديدًا على الشهية النهمة للثقوب السوداء. وفي حين أنه من المعروف أن الثقوب السوداء لا تأكل مثل الكائنات الحية، إلا أن جاذبيتها تسمح لها بالتهام الأجسام القريبة مثل الغاز والغبار وحتى النجوم. يشار إلى هذه العملية عادة باسم "الأكل".

تقليديًا، كان يُعتقد أن الثقوب السوداء تستهلك المادة من محيطها بوتيرة بطيئة، وفقًا لتوقعات نظرية القرص التراكمي الكلاسيكية. ومع ذلك، فقد أثبت البحث الجديد، الذي استخدم عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد متقدمة، خطأ هذا الافتراض.

وجدت الدراسة أن الثقوب السوداء تمزق قرص التراكم الخاص بها بسرعات مذهلة، وتلتهمه بشكل أساسي في زوبعة. القرص التراكمي هو قرص دوار من المادة يلتف بشكل حلزوني ليشكل ثقبًا أسود. ويتشكل هذا القرص عندما يكون الثقب الأسود في نظام ثنائي مع نجم مرافق أو عندما يكون محاطًا بسحابة من الغاز والغبار. تجذب قوة الجاذبية الهائلة للثقب الأسود هذه العناصر، مما يجعلها تتجه بشكل حلزوني إلى أعماق الثقب الأسود.

يوفر اكتشاف هذا الاستهلاك المتسارع رؤى قيمة حول سلوك الثقوب السوداء وتأثيرها على محيطها. ويأمل الباحثون في جامعة نورث وسترن أن يساعد هذا الفهم الجديد العلماء على كشف الألغاز المحيطة بهذه الكيانات الكونية الغامضة.

في الختام، فإن الجوع الذي لا يشبع لدى الثقوب السوداء يدفعها إلى استهلاك بيئتها المحيطة بشكل أسرع بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. ومن خلال جاذبيتها الهائلة، تستهلك بسرعة الغاز والغبار وحتى النجوم. وكشفت الدراسة الأخيرة التي أجرتها جامعة نورث وسترن واستنادا إلى عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد عن هذا الاستهلاك المتسارع، مما يوفر رؤى جديدة حول سلوك الثقوب السوداء.

مصادر:

– دراسة جامعة نورث وسترن