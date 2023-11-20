الدوران المراوغ للثقب الأسود الهائل M87

في إنجاز رائد، قدم فريق دولي من علماء الفلك بقيادة يوتشو تسوي دليلا قاطعا على وجود ثقب أسود هائل يدور في مركز المجرة الإهليلجية العملاقة M87. يضيف هذا الاكتشاف علامة فارقة أخرى إلى إرث M87، الذي بدأ في عام 1918 عندما أصبحت أول مجرة ​​تكشف عن نفثها المضيء. علاوة على ذلك، دخلت M87 التاريخ في عام 2019 عندما التقط تلسكوب Event Horizon أول صورة لظل ثقب أسود.

يزن الثقب الأسود الهائل في M87 كتلة مذهلة تبلغ 6.5 مليار كتلة شمسية، مما يجعله أكبر بألف مرة من الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. إن استرجاع البيانات من هذه الأجسام الغامضة ليس بالأمر السهل، لكن الباحثين استفادوا من النفاثات المسبقة والأقراص المتراكمة، إلى جانب النظرية النسبية العامة لأينشتاين، للتعمق في ألغاز M87.

من خلال تحليل بيانات 17 عامًا من شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية، اكتشف فريق كوي دورة رائعة مدتها 11 عامًا من النفاثات البادئة وكشف أن محاور دوران الثقب الأسود وقرص التراكم الخاص به غير محاذيين. يؤدي هذا المحاذاة غير الصحيحة إلى إزاحة الطائرة أو تمايلها، مما يؤدي إلى الحركة المسبقة. تتوافق النماذج التي طورها الفريق بدقة مع بيانات الرصد، مما يؤكد أن الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب M87 يدور بالفعل ويلعب دورًا حاسمًا في آليات نقل الطاقة.

لا يمثل هذا الاختراق خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الثقوب السوداء فحسب، بل يطرح أيضًا أسئلة وتحديات جديدة للعلماء. يتطلع الباحثون الآن إلى دراسة بنية القرص التراكمي المرتبط به وتحديد سرعات دوران كل من الثقب الأسود والقرص. ومن خلال كشف هذه الألغاز، يأمل علماء الفلك في الحصول على رؤى أعمق حول آليات إنتاج الطاقة الرائعة للنوى المجرية النشطة مثل M87.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: كم تبعد M87؟

ج: تقع M87 على بعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية من الأرض.

س: ما حجم الثقب الأسود الهائل الموجود في M87 مقارنة بالثقب الأسود الموجود في درب التبانة؟

ج: الثقب الأسود في M87 أكبر بألف مرة من الثقب الأسود الموجود في درب التبانة.

س: ما هي المبادرة؟

ج: تشير الحركة المسبقة إلى التغيير التدريجي في اتجاه محور دوران الجسم. في حالة الثقب الأسود M87، يتسبب محوره المنحرف في إزاحة التدفق أو تمايله، مما يؤدي إلى الحركة المسبقة.

س: ما هي أقراص التراكم؟

ج: الأقراص التراكمية هي أقراص دوارة من الغاز والغبار تحيط بالأجسام مثل الثقوب السوداء. وتتشكل عندما يتم سحب الغاز من الفضاء المحيط باتجاه قوة جاذبية الثقب الأسود.

س: ما أهمية تأكيد دوران الثقب الأسود M87؟

ج: إن التأكد من دوران الثقب الأسود في M87 يوفر رؤى قيمة حول آليات نقل الطاقة والعمليات التي تحدث داخل نوى المجرة النشطة. ويساعد هذا الاكتشاف علماء الفلك على فهم تكوين وسلوك الثقوب السوداء بشكل أفضل.

مصادر:

– خلفية البيان الصحفي 1: [رابط إلى البيان الصحفي]

– خلفية البيان الصحفي 2: [رابط إلى البيان الصحفي]