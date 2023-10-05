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علوم

الثقوب السوداء قد لا تكون بسيطة كما كنا نظن

Byروبرت أندرو

أكتوبر 5، 2023
الثقوب السوداء قد لا تكون بسيطة كما كنا نظن

لطالما اعتبرت الثقوب السوداء بسيطة نسبيًا من حيث خصائصها. تشير "نظرية اللاشعر" إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالثقب الأسود يمكن تلخيصها من خلال كتلته، وزخمه الزاوي، وشحنته. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ساوثهامبتون، وجامعة كامبريدج، ومعهد علوم الكون بجامعة برشلونة تتحدى هذه الفكرة.

عادة، يؤدي انهيار المادة إلى ثقب أسود إلى فقدان جميع المعلومات الأخرى حول المادة. وهذا يؤدي إلى فكرة أن الثقوب السوداء “صلعاء” وخالية من أي سمات مميزة، باستثناء الخصائص الثلاث المذكورة.

ومع ذلك، يقترح الباحثون أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تصبح الثقوب السوداء "مشعرة". في حين تفترض نظرية اللاشعر أن المساحة المحيطة بالثقب الأسود فارغة، يقترح الباحثون أنه إذا ابتلع نظام ثقب أسود ثنائي ما يكفي من المواد المشحونة، فإن الثقوب السوداء نفسها يمكن أن تصبح مشحونة بما يكفي لصد بعضها البعض. قد يؤدي هذا التنافر إلى موازنة التجاذب، مما يخلق توازنًا مستقرًا وينتج عنه نظام ثقب أسود ذو آفاق متعددة.

من وجهة نظرنا على الأرض، ستظهر هذه الثقوب السوداء الثنائية كثقب واحد، على غرار كيفية إخفاء صفار مزدوج داخل بيضة في علبة كرتونية. ويفترض الباحثون أيضًا أن الثابت الكوني، الذي يحتمل أن يكون مرتبطًا بالطاقة المظلمة، يمكن أن يمنع بعض الثقوب السوداء من الاندماج.

يتحدى هذا التحليل الفهم الحالي للثقوب السوداء، ويشير إلى أنها قد تحتوي على خصائص أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا. وبينما وجد الباحثون قيودًا في دراستهم، إلا أنها تفتح إمكانيات وسبلًا جديدة لمزيد من التحقيق في طبيعة الثقوب السوداء.

مصادر:
جامعة ساوثهامبتون
جامعة كامبريدج
معهد علوم الكون بجامعة برشلونة
استعراض للحروف البدنية

By روبرت أندرو

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