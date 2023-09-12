تشير دراسة جديدة إلى أن أقرب ثقب أسود إلى الأرض يمكن أن يكون على بعد 150 سنة ضوئية

لقد تحدت دراسة حديثة فهمنا لأقرب ثقب أسود إلى الأرض. أشارت الأبحاث السابقة إلى أن أقرب ثقب أسود معروف يقع على بعد 1,560 سنة ضوئية. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية إلى أنه قد يكون هناك ثقب أسود على بعد 150 سنة ضوئية من الأرض.

وركزت الدراسة على عنقود القلائص، وهو أقرب عنقود نجمي مفتوح لكوكبنا. وباستخدام بيانات من مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، قام علماء من جامعة بادوا وجامعة برشلونة بتحليل حركة وتطور النجوم في مجموعة القلائص. ومن خلال عمليات المحاكاة، وجدوا أدلة تشير إلى وجود ثقوب سوداء في العنقود أو بالقرب منه.

العنقود المفتوح عبارة عن مجموعة من النجوم التي ترتبط ببعضها البعض بشكل غير محكم بواسطة قوة جاذبيتها ولها خصائص مشتركة، مثل العمر والتركيب الكيميائي. وقارن الباحثون نتائج المحاكاة مع المواقع والسرعات الفعلية للنجوم في Hyades، والتي تم رصدها بدقة بواسطة القمر الصناعي Gaia. وأشارت عمليات المحاكاة إلى وجود ثقبين أو ثلاثة ثقبين أسودين في مركز العنقود أو بالقرب منه.

وإذا تم التأكد من ذلك، فإن هذه الثقوب السوداء ستكون أقرب المرشحين لنظامنا الشمسي. لا يلقي هذا الاكتشاف الضوء على توزيع الثقوب السوداء في المجرة فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية تأثيرها على تطور مجموعات النجوم ومساهمتها في مصادر موجات الجاذبية.

الثقوب السوداء هي أجسام كثيفة للغاية تتشكل نتيجة انهيار النجوم الضخمة. جاذبيتهم قوية جدًا لدرجة أنه حتى الضوء لا يمكنه الإفلات منها. على الرغم من أنه لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، إلا أنه يتم الاستدلال على وجودها عادةً من خلال دراسة تأثيرها على المادة المحيطة. على سبيل المثال، يؤدي تدمير نجم عابر بواسطة ثقب أسود إلى ظهور أشعة سينية يمكن اكتشافها.

أدى اكتشاف موجات الجاذبية في عام 2015 إلى تقدم كبير في الأبحاث المتعلقة بالثقوب السوداء. تم رصد موجات الجاذبية لأول مرة نتيجة اصطدام ثقبين أسودين يقعان على بعد 1.3 مليار سنة ضوئية، مما أدى إلى مزيد من البحث في هذه الأجرام السماوية الغامضة.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

– مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية: [المصدر]