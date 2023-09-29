أول دليل مباشر على وجود ثقب أسود دوار: اكتشاف رائد

حقق علماء الفلك مؤخرًا إنجازًا غير عادي من خلال التقاط أول دليل مباشر على وجود ثقب أسود دوار. يقدم هذا الإنجاز الرائع رؤى رائدة حول أحد أكثر الأشياء غموضًا في الكون.

إذًا، ما هو الثقب الأسود بالضبط؟ وتعرفها وكالة ناسا بأنها منطقة في الفضاء تكون فيها قوة الجاذبية قوية للغاية بحيث لا يمكن لأي ضوء الهروب منها. تتشكل هذه الظواهر الكونية عندما يتم ضغط المادة في مساحة صغيرة بشكل لا يصدق، عادة في نهاية حياة النجم. بل إن بعض الثقوب السوداء تكون نتيجة لنجوم تموت.

مفهوم الثقوب السوداء ليس جديدا. في الواقع، يعود تاريخ التنبؤ بوجود الثقوب السوداء إلى عام 1915، عندما افترض ألبرت أينشتاين وجودها من خلال نظريته النسبية العامة. ومع ذلك، فإن الفكرة نفسها نشأت في وقت سابق من ذلك بكثير. في عام 1784، افترض الفيلسوف الإنجليزي جون ميشيل أنه إذا كان الضوء يتكون بالفعل من جسيمات، فإن الجاذبية ستؤثر على حركته. وتوقع أن النجوم الأكبر من الشمس يمكن أن تمارس قوى جاذبية قوية بحيث لن يتمكن الضوء من الهروب منها. وأشار إلى هذه الأجرام السماوية باسم "النجوم المظلمة".

ويُعتقد أن مجرتنا درب التبانة، وهي مجرتنا، من المحتمل أن تحتوي على أكثر من 100 مليون ثقب أسود. يوجد في قلب مجرة ​​درب التبانة ثقب أسود هائل يسمى القوس A*. تبلغ كتلة هذا الهيكل الضخم حوالي أربعة ملايين مرة كتلة الشمس ويقع على بعد حوالي 26,000 سنة ضوئية من الأرض.

تتكون الثقوب السوداء من عنصرين رئيسيين: أفق الحدث والتفرد. يشبه أفق الحدث سطح الثقب الأسود، مما يشير إلى النقطة التي تصبح فيها الجاذبية شديدة للغاية بحيث لا يمكن لأي شيء الهروب منها. في المركز تقع نقطة التفرد، وهي نقطة صغيرة وكثيفة بشكل لا نهائي.

حقق العلماء مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في فهمنا للثقوب السوداء. بدءًا من تأكيد وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مراكز المجرات وحتى التقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود من خلال تلسكوب أفق الحدث، توسعت معرفتنا بشكل كبير.

تأتي الثقوب السوداء بأحجام متنوعة، مع ثلاثة أنواع رئيسية: البدائية، والنجمية، والفائقة الكتلة. ويُعتقد أن الثقوب السوداء البدائية صغيرة بحجم ذرة واحدة، ولكن كتلتها تعادل كتلة جبل كبير. الثقوب السوداء النجمية هي الأكثر شيوعًا ويمكن أن توجد داخل مجرة ​​درب التبانة. وأخيرًا، الثقوب السوداء فائقة الكتلة هي الأكبر، حيث تتجاوز كتلتها كتلة الشمس بكثير.

وخلافًا للنظريات الفولكلورية، فإن الثقوب السوداء لا تتجول في الكون بشكل عشوائي، وتبتلع العوالم. إنهم يلتزمون بقوانين الجاذبية، تمامًا مثل أي جرم سماوي آخر. لن تتأثر الأرض بشكل كبير إلا إذا كان للثقب الأسود مدار قريب جدًا من نظامنا الشمسي، لكن هذا السيناريو غير مرجح إلى حد كبير.

يوفر الاكتشاف الأخير للثقب الأسود الدوار لمحة رائعة عن الطبيعة الغامضة لهذه العمالقة الكونية. لا يؤدي هذا الإنجاز إلى توسيع معرفتنا بالكون فحسب، بل يعمق أيضًا انبهارنا بهذه الأشياء الغامضة.

مصادر:

- ناسا

- وكالة الفضاء الأوروبية

– موقع الفضاء.كوم

- جامعة شيكاغو

– المتحف الوطني للطيران والفضاء