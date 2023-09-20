عادات الأكل لدى الثقوب السوداء الهائلة: دراسة جديدة تكشف عن نتائج مفاجئة

تتحدى دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن الافتراضات السابقة حول عادات الأكل لدى الثقوب السوداء الهائلة. وبينما كان يُعتقد سابقًا أن الثقوب السوداء تستهلك طعامها ببطء، تظهر عمليات المحاكاة الجديدة أنها في الواقع تلتهمه بشكل أسرع بكثير. سيتم نشر نتائج هذه الدراسة الرائدة في مجلة الفيزياء الفلكية في 20 سبتمبر.

وفقًا لعمليات المحاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، تؤدي الثقوب السوداء الدوارة إلى تحريف الزمكان المحيط بها، مما يتسبب في تمزق قرص الغاز المتراكم إلى الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية. تستهلك الثقوب السوداء أولاً الحلقة الداخلية ثم يملأ الحطام من القرص الفرعي الخارجي الفجوة. تحدث عملية تناول الطعام ثم إعادة ملء الطعام في غضون أشهر، وهي أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

يمكن أن يساعد هذا الفهم الجديد في تفسير سلوك النجوم الزائفة، والتي تعد من ألمع الأجسام في سماء الليل. غالبًا ما تشتعل النجوم الزائفة ثم تختفي دون تفسير. تتوافق التغيرات السريعة التي لوحظت في الكوازارات مع تدمير وتجديد المناطق الداخلية لقرص التراكم.

لقد ثبت خطأ الافتراض السابق بأن الأقراص التراكمية كانت تتماشى مع دوران الثقب الأسود. وتشير المحاكاة التي أجراها الباحثون إلى أن المناطق المحيطة بالثقوب السوداء أكثر اضطرابا مما كان يعتقد سابقا. باستخدام أحد أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، أنشأ الباحثون محاكاة ثلاثية الأبعاد لقرص تراكمي رفيع ومائل أخذ في الاعتبار ديناميكيات الغاز والمجالات المغناطيسية والنسبية العامة.

يؤدي الالتواء الناتج عن سحب الإطار، وهي ظاهرة يقوم فيها الثقب الأسود الدوار بسحب الزمكان حوله، إلى تمايل القرص بأكمله. ويتذبذب القرص الداخلي بسرعة أكبر من الأجزاء الخارجية، مما يؤدي إلى تصادمات تدفع المواد إلى الاقتراب من الثقب الأسود. في النهاية، ينفصل القرص الداخلي عن بقية القرص وتبدأ الأقراص الفرعية في التطور بشكل مستقل.

منطقة التمزق، حيث تنفصل الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية، هي المكان الذي يبدأ فيه جنون التغذية. ويتنافس دوران الثقب الأسود مع الاحتكاك والضغط داخل القرص، مما يتسبب في اصطدام القرصين الداخلي والخارجي ودفع القرص الداخلي نحو الثقب الأسود. تخلق هذه العملية دورة من الأكل ثم إعادة الملء ثم الأكل.

من الممكن أن تفسر هذه الدراسة ظاهرة الكوازارات "ذات المظهر المتغير"، حيث تتغير الكوازارات بشكل جذري على مدى فترات زمنية تتراوح من أشهر إلى سنوات. توفر عمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون تفسيرًا محتملاً للسطوع السريع والتعتيم الملحوظ في هذه الأجسام.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على عادات الأكل المعقدة للثقوب السوداء فائقة الكتلة، وتمهد الطريق لمزيد من البحث في فهم سلوكها.

التعاريف:

– القرص التراكمي: قرص من الغاز والغبار ومواد أخرى يدور حول جسم سماوي، مثل ثقب أسود أو نجم شاب، قبل أن يسقط في النهاية على الجسم.

– الكوازار: نواة مجرة ​​نشطة شديدة السطوع والبعيدة، تبعث كميات هائلة من الطاقة، خاصة على شكل موجات ضوئية وموجات راديوية.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (مصدر الدراسة)

– جامعة نورث وسترن (مصدر المعلومات عن الباحثين)