أظهرت دراسة جديدة أن الثقوب السوداء الهائلة تمزق الأقراص المتراكمة المحيطة بها

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة تستهلك الأقراص التراكمية المحيطة بها بمعدل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا. تشير عمليات المحاكاة التي أجرتها الدراسة إلى أن الثقوب السوداء الدوارة تؤدي إلى تحريف الزمكان المحيط بها، مما يؤدي إلى تمزق الدوامة العنيفة من الغاز التي تحيط بالثقب الأسود وتغذيه. يؤدي هذا التمزق إلى إنشاء أقراص فرعية داخلية وخارجية، حيث يستهلك الثقب الأسود الحلقة الداخلية أولاً. ثم ينسكب الحطام من القرص الفرعي الخارجي إلى الفجوة التي خلفتها الحلقة الداخلية المستهلكة، وتتكرر العملية. ومن المثير للدهشة أن هذه الدورة تستغرق بضعة أشهر فقط، أي أسرع بكثير من مئات السنين المقترحة سابقًا.

يمكن أن تفسر نتائج هذه الدراسة السلوك غير المنتظم للأجرام السماوية مثل النجوم الزائفة، والتي تظهر سطوعًا وتعتيمًا مفاجئًا دون تفسير. ويُعتقد أن النجوم الزائفة تتغذى من الثقوب السوداء التي تستهلك الغاز من أقراصها المتراكمة. ومع ذلك، فإن النظرية الكلاسيكية للأقراص التراكمية لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات الجذرية التي لوحظت في النجوم الزائفة. توفر عمليات المحاكاة التي أجراها فريق البحث في نورث وسترن تفسيرًا محتملاً لهذه الاختلافات، مما يشير إلى أن المناطق الداخلية لقرص التراكم قد يتم تدميرها وتجديدها بمرور الوقت.

الافتراضات السابقة حول الأقراص التراكمية افترضت بشكل غير صحيح أنها كانت متوافقة مع دوران الثقب الأسود. ومع ذلك، تشير عمليات المحاكاة التي أجراها فريق البحث إلى أن المناطق المحيطة بالثقوب السوداء أكثر اضطرابًا وفوضى بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وباستخدام عمليات محاكاة عالية الدقة على أحد أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، تمكن الباحثون من دمج الفيزياء اللازمة لبناء نموذج أكثر واقعية لأقراص تراكم الثقوب السوداء.

تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على عادات الأكل لدى الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وتوفر فهمًا أفضل للعمليات التي تحرك سلوك الأجرام السماوية مثل النجوم الزائفة. ونشر البحث في مجلة الفيزياء الفلكية.

مصادر:

- "صدمات الفوهة، وتمزيق القرص، واللافتات تؤدي إلى التراكم السريع في عمليات محاكاة GRMHD ثلاثية الأبعاد للأقراص الرفيعة المشوهة" - مجلة الفيزياء الفلكية