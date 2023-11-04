لقد اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء الهائلة تمتلك شهية لا تشبع، وتلتهم كل شيء في طريقها. ومع ذلك، كشف فريق من الباحثين اليابانيين عن اكتشاف مفاجئ، وهو أن هذه العمالقة الكونية هم في الواقع من الصعب إرضاءهم في تناول الطعام، حيث يستهلكون 3٪ فقط من المواد التي تقع في قبضة جاذبيتهم.

باستخدام مجموعة التلسكوب الراديوي ALMA في صحراء أتاكاما في تشيلي، ركز العلماء اهتمامهم على الثقب الأسود في مركز مجرة ​​سيرسينوس، التي تقع على بعد 13 مليون سنة ضوئية من الأرض. ومن خلال المراقبة الدقيقة، اكتشفوا أنه في حين أن الثقب الأسود يجذب كميات وفيرة من الغاز والغبار، فإنه يستهلك مجرد جزء صغير من بوفيهه الكوني.

بدلًا من ابتلاع كل شيء بالكامل، أدت جاذبية الثقب الأسود إلى تأين الغاز والغبار النظري من الفضاء، مما أدى إلى إنشاء قرص تراكمي داخلي. داخل هذا القرص، التهم الثقب الأسود الشره 3% فقط من المادة. يسلط الباحثون الضوء على أن إمداد الثقب الأسود بالمواد يؤدي إلى تفعيل آلية ردود الفعل، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الظاهرة الرائعة وتأثيرها على تكوين النجوم بشكل كامل.

تستمر الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء الهائلة في أسر المجتمع العلمي. تقع هذه الأجرام السماوية العملاقة في قلب المجرات، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة، وتتوسع عن طريق استهلاك الغاز والغبار الموجود بين النجوم والذي يقترب كثيرًا. على الرغم من عقود من الدراسة، لا تزال الثقوب السوداء محاطة بالغموض، مع معرفة محدودة فيما يتعلق بمصير المادة التي تدخل مجالات جاذبيتها.

يلقي هذا البحث الرائد ضوءًا جديدًا على الأذواق الانتقائية للثقوب السوداء الهائلة. في حين أن جوعهم للمواد الكونية واضح، فإن هؤلاء العمالقة السماويين يختارون بدقة جزءًا صغيرًا فقط لإشباع رغباتهم الكونية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف تستهلك الثقوب السوداء فائقة الكتلة المادة؟

ج: تتمتع الثقوب السوداء الهائلة بجاذبية شديدة تجذب الغاز والغبار من المناطق المحيطة بها. عندما تدخل المادة إلى مجال الجاذبية، فإنها غالبًا ما تشكل قرصًا متراكمًا حول الثقب الأسود، والذي يستهلك الثقب الأسود جزءًا منه بشكل انتقائي.

س: لماذا تستهلك الثقوب السوداء الهائلة 3% فقط من المادة؟

ج: الأسباب الدقيقة لهذه الانتقائية لا تزال قيد التحقيق. ومع ذلك، يشير البحث إلى أن جاذبية الثقب الأسود تؤين الغاز والغبار، وتحولهما إلى قرص دوار من المادة الكثيفة. داخل هذا القرص، لا يستهلك الثقب الأسود سوى جزء صغير من المادة.

س: ماذا يحدث للـ 97% المتبقية من المادة؟

ج: لا يزال مصير غالبية المواد التي تدخل القرص التراكمي للثقب الأسود غير مفهوم تمامًا. ويُعتقد أن بعضًا منه قد يُطرد في تدفقات خارجية أو نفاثات قوية، بينما قد يساهم جزء منه في تكوين نجوم جديدة.

س: هل يمكن تطبيق هذه النتائج على جميع الثقوب السوداء فائقة الكتلة؟

ج: ركز البحث على ثقب أسود محدد في مجرة ​​سيرسينوس، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت الانتقائية المرصودة تنطبق على ثقوب سوداء أخرى فائقة الكتلة. ومع ذلك، توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول عادات وآليات التغذية لهذه الكيانات الكونية.