تظهر الدراسة أن الثقوب السوداء يمكن أن تتواجد في أزواج متوازنة تمامًا

اكتشف باحثون من جامعة ساوثهامبتون، إلى جانب زملاء من جامعتي كامبريدج وبرشلونة، أن الثقوب السوداء يمكن أن توجد في أزواج متوازنة تمامًا ومتوازنة بواسطة قوة كونية، مما يحاكي ثقبًا أسود عملاقًا واحدًا. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات التقليدية حول الثقوب السوداء، التي تشير إلى أنها لا يمكن أن توجد إلا كأجسام معزولة في الفضاء.

الثقوب السوداء هي أجسام فلكية تتمتع بجاذبية قوية بشكل لا يصدق، شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الهروب منها. فهي كثيفة للغاية، مع كتلة يمكن أن تناسب الأرض بأكملها في مساحة صغيرة.

وفقًا للنظريات التقليدية المبنية على نظرية النسبية العامة لأينشتاين، يمكن للثقوب السوداء أن توجد كأجسام ثابتة أو تدور بمفردها. ومع ذلك، فإن قوة الجاذبية تجذبهم في النهاية وتصطدم بهم معًا. هذا الافتراض صحيح عند النظر إلى الكون الساكن، ولكن ماذا لو كان الكون يتوسع باستمرار؟

يقترح الباحثون أنه في الكون الذي يتوسع باستمرار، يمكن أن تتواجد أزواج من الثقوب السوداء في انسجام، مما يخلق وهم وجود ثقب أسود واحد. وهذا ممكن بسبب الثابت الكوني، المعروف أيضًا باسم الطاقة المظلمة، والذي تم تقديمه في نظرية أينشتاين. ويتسبب الثابت الكوني في تسارع الكون بمعدل ثابت، مما يؤثر على تفاعل الثقوب السوداء ووجودها.

من خلال الأساليب العددية المعقدة، أثبت الفريق أن اثنين من الثقوب السوداء الساكنة يمكن أن يتواجدا في حالة توازن، حيث يتم مقاومة جاذبيتهما من خلال التوسع المرتبط بالثابت الكوني. وهذا يعني أنه حتى في الكون المتوسع، تحافظ الثقوب السوداء على مسافة ثابتة من بعضها البعض. تعوض قوة الجاذبية التمدد الذي يحاول تفكيكهما.

من مسافة بعيدة، سيظهر زوج من الثقوب السوداء في حالة توازن كثقب أسود واحد، مما يجعل التمييز بين الاثنين أمرًا صعبًا. يفتح هذا الاكتشاف احتمالات لمزيد من البحث، حيث قد تنطبق النظرية أيضًا على الثقوب السوداء الدوارة وربما حتى الثقوب السوداء المتعددة.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ساوثهامبتون، وجامعة كامبريدج، وجامعة برشلونة. نُشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Physical Review Letters، وتمت مراجعة الورقة كمقالة وجهة نظر.

مصادر:

– البروفيسور أوسكار دياس (جامعة ساوثامبتون)

– البروفيسور غاري جيبونز (جامعة كامبريدج)

– البروفيسور خورخي سانتوس (جامعة كامبريدج)

– دكتور بنسون واي (جامعة برشلونة)

- "الثنائيات السوداء الثابتة في مساحة دي سيتر" - رسائل المراجعة المادية