تم اكتشاف موجات راديو متأخرة غير متوقعة من الثقوب السوداء الهائلة

توصل فريق من علماء الفيزياء الفلكية إلى اكتشاف مثير للاهتمام فيما يتعلق بموجات الراديو المنبعثة من الثقوب السوداء الهائلة. وخلافًا للافتراضات السابقة، يمكن أن تستمر موجات الراديو هذه لمئات الأيام بعد أن يمزق الثقب الأسود نجمًا، مما يتحدى فهمنا لهذه الظواهر الكونية.

قام الفريق بجمع البيانات من 24 ثقبًا أسودًا هائلًا باستخدام ثلاثة تلسكوبات راديوية: المصفوفة الكبيرة جدًا، ميركات، والمصفوفة المدمجة للتلسكوب الأسترالي. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن عشرة من هذه الثقوب السوداء أصدرت موجات راديو بعد 500 إلى 2,000 يوم من حدث تمزيق النجوم الأولي.

تتعارض هذه النتيجة مع المعتقدات السابقة بأن موجات الراديو تتضاءل خلال أسابيع أو أشهر من اصطدام الثقب الأسود. ووفقا لعالمة الفيزياء الفلكية إيفيت سينديس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن هذا يعني أن ما يصل إلى نصف جميع الثقوب السوداء التي تمزق النجم تستمر في إصدار المواد بعد سنوات، وهي ظاهرة تشير إليها باسم "التجشؤ".

عندما يقترب نجم كثيرًا من الثقب الأسود، فإن قوة جاذبيته الهائلة تمد النجم إلى شكل يشبه السباغيتي. يُنتج حدث اضطراب المد والجزر هذا واحدًا من ألمع التوهجات الضوئية في الكون. حوالي 20 إلى 30 بالمائة من هذه الأحداث تؤدي إلى تدفقات موجات الراديو في المراحل المبكرة. ومع ذلك، لم تتم ملاحظة سوى حوالي 100 حدث من هذا القبيل منذ التسعينيات.

عادة، بمجرد ملاحظة الضوء الساطع الأولي الناتج عن حدث اضطراب المد والجزر، يميل الباحثون إلى تحويل تركيزهم إلى مكان آخر. ومع ذلك، فإن اكتشاف الفريق السابق لثقب أسود ينبعث منه موجات راديو بعد سنوات من التهام نجم، أثار الفضول حول سلوك الثقوب السوداء الأخرى.

يقترح الباحثون تفسيرين لموجات الراديو المتأخرة. من الممكن أن يستغرق الحطام الموجود حول الثقب الأسود وقتًا حتى يستقر في مدار مستقر. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون الحطام مرتبطًا بشكل ضعيف بالثقب الأسود ويشكل غلافًا كرويًا، والذي ينكمش تدريجيًا ليشكل قرصًا متناميًا. هذا التأخر في تكوين القرص يمكن أن يفسر الانبعاث المطول لموجات الراديو.

تتحدى هذه الدراسة فهمنا لكيفية تفاعل الثقوب السوداء الهائلة مع محيطها. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث والملاحظات لكشف سر هذه الموجات الراديوية المتأخرة.

مصادر:

– Arxiv.org (خادم ما قبل الطباعة)

– أرخايف:2111.04386 [astro-ph.CO]