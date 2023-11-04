علماء الفلك يؤكدون كتلة الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة

نجح فريق من علماء الفلك من معهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض (MPE) في تحديد كتلة الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. وباستخدام أداة الجاذبية الموجودة في مقياس تداخل التلسكوب الكبير جدًا (VLTI) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، قام الفريق بتحليل التوهجات التي تم رصدها على مدار عدة سنوات لإجراء حساباتهم.

ويؤكد القياس الجديد التقديرات السابقة بأن كتلة الثقب الأسود تبلغ 4.3 مليون كتلة شمسية. والأمر اللافت للنظر هو أن الكتلة موجودة في مدار حول الشمس أصغر من مدار كوكب الزهرة. تتوافق هذه النتيجة مع الحسابات التي تم الاعتراف بها مع جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 وتم تحسينها لاحقًا.

ووفقا لـ Diogo Ribeiro، الباحث في MPE، فإن القياس الجديد يعزز حالة وجود ثقب أسود واحد في مركز درب التبانة. ووجدوا أن الكتلة المشتقة من التوهجات عند عدد قليل من أنصاف أقطار الجاذبية تتوافق مع القيمة المقاسة من مدارات النجوم عند عدة آلاف من أنصاف أقطار الجاذبية.

اكتشف الفريق أيضًا وجود صلة مادية بين التوهجات واتجاه قرص النجم المكتشف على مسافة 100,000 نصف قطر جاذبية. يمكن أن يوفر هذا الارتباط نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الهياكل الموجودة في مركز المجرة.

كشفت دراسة الغاز المداري وسلوك التوهجات عن معلومات قيمة حول الفيزياء في منطقة مركز المجرة. أكدت أنطونيا دريشر، التي قامت بتحليل القياسات الاستقطابية، على السلوك المتكرر والمماثل للتوهجات، واصفة إياها بأنها ذات حركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة مع أنصاف أقطار وفترات مدارية مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحمل ديناميكيات التوهجات أدلة حول دوران الثقب الأسود، وهو سؤال يظل مفتوحًا في مجال الفيزياء الفلكية.

يقدم هذا العمل الرائد دليلًا إضافيًا يدعم وجود ثقب أسود واحد في مركز مجرتنا. تشير ملاحظات التوهجات وترتيب المجال المغناطيسي ورياح النجوم الشابة الضخمة إلى الثقب الأسود باعتباره القوة المركزية التي تتحكم في التدفق التراكمي.

وفي الختام، فمن خلال دراسة التوهجات المنبعثة من مركز المجرة، اكتسب علماء الفلك رؤى نقدية حول طبيعة وخصائص الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. هذه النتائج تعمق فهمنا للكون وتمهد الطريق للاكتشافات المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الثقب الأسود الهائل؟

يشير الثقب الأسود الضخم إلى ثقب أسود ذو كتلة عالية بشكل لا يصدق. يمكن العثور على هذه الأنواع من الثقوب السوداء في مراكز المجرات، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة.

2. كيف تم تحديد كتلة الثقب الأسود الموجود في مركز مجرة ​​درب التبانة؟

تم تحديد كتلة الثقب الأسود من خلال تحليل التوهجات التي تم رصدها من مركز المجرة باستخدام أداة GRAVITY الموجودة في مقياس تداخل التلسكوب الكبير جدًا (VLTI) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي. وقام الفريق بدراسة حركة وسلوك هذه التوهجات لحساب كتلة الثقب الأسود.

3. ماذا يخبرنا القياس الجديد عن الثقب الأسود؟

ويؤكد القياس الجديد التقديرات السابقة بأن الثقب الأسود الموجود في مركز درب التبانة تبلغ كتلته 4.3 مليون كتلة شمسية. كما أنها توفر أدلة إضافية تدعم وجود ثقب أسود واحد في مركز المجرة.

4. ما الذي يمكن أن يكشفه سلوك التوهجات؟

يمكن أن يوفر سلوك التوهجات نظرة ثاقبة لفيزياء وديناميكيات منطقة مركز المجرة. ويمكنه أيضًا أن يساعد علماء الفلك على فهم كيفية تشكل الهياكل الموجودة في مركز المجرة وإلقاء الضوء على دوران الثقب الأسود.

5. كيف يساهم هذا البحث في فهمنا للكون؟

يعمل هذا البحث على تعميق فهمنا للكون من خلال توفير معلومات قيمة حول طبيعة وخصائص الثقوب السوداء الضخمة. كما أنه يضع الأساس للاكتشافات والتطورات المستقبلية في مجال الفيزياء الفلكية.