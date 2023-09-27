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تعود كبسولة OSIRIS-REx إلى الأرض: يبدأ الإجراء في جمع عينة من الكويكب

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
تعود كبسولة OSIRIS-REx إلى الأرض: يبدأ الإجراء في جمع عينة من الكويكب

هبطت كبسولة إعادة عينة الكويكب OSIRIS-REx بنجاح إلى الأرض، مما يمثل علامة فارقة في مهمة ناسا لدراسة المواد الكونية خارج القمر. بدأت الآن إجراءات جمع العينة بأمان من داخل الكبسولة في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا.

وعند وصولها، تم فتح الكبسولة بعناية داخل صندوق قفازات خاص لمنع أي تلوث. واكتشف علماء ناسا وجود "غبار وحطام أسود" داخل الكبسولة، حتى قبل فتح الحاوية الرئيسية. ويشير هذا الاكتشاف المثير إلى أن العينة التي تم جمعها من الكويكب بينو يمكن أن تسفر عن معلومات قيمة حول تكوين وتكوين الأجرام السماوية.

تعيد مهمة OSIRIS-REx ما يقرب من 250 جرامًا من المواد الأصلية من بينو، مما يجعلها أكبر مجموعة من المواد الكونية من خارج القمر. تمت إزالة غطاء علبة العلوم مؤخرًا، وكشف عن مسحوق داكن وجزيئات بحجم الرمل، مصدرها على الأرجح الكويكب نفسه. يبشر هذا الاكتشاف بالخير بالنسبة للإجراء القادم لفتح آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب (TAGSAM).

إن TAGSAM هي أداة معقدة للغاية مصممة لجمع المواد من سطح بينو. وقد تدرب فريق ناسا على هذا الإجراء بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية لضمان نجاحه. بمجرد فصله عن بقية العلبة، سيتم نقل TAGSAM إلى صندوق القفازات الخاص به لمزيد من الفحص.

وللحفاظ على أقصى قدر من الدقة ومنع أي تلوث، سيتم الكشف عن العينة في بث مباشر في 11 أكتوبر. وستقوم ناسا ببث بث خاص يعرض عملية التفكيك الكاملة لـ TAGSAM والكشف عن العينة التي طال انتظارها. ويمكن للمشاهدين مشاهدة الحدث على تلفزيون ناسا، وكذلك على منصات الوكالة عبر الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

تسلط هذه المهمة الضوء على العمل الرائد الذي تقوم به وكالة ناسا لتعزيز فهمنا للكون وكشف أسرار عالمنا. يمكن أن يوفر تحليل عينة الكويكب رؤى لا تقدر بثمن حول أصول نظامنا الشمسي، ويسلط الضوء على إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:
- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا
– تلفزيون ناسا

By غابرييل بوتا

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