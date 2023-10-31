تطور الطلاء الأسود الفائق: Black 4.0

في عالم الفن، تعتبر الألوان أدوات أساسية للتعبير عن الذات. في حين أن الفنانين لديهم مجموعة واسعة من الألوان للاختيار من بينها، كان هناك دائما سحر باللون الأسود. أصبح ستيوارت سيمبل، وهو فنان نفسه، مصممًا على إنشاء الطلاء الأكثر سوادًا المتاح بعد أن علم أن الفنان أنيش كابور لديه الحقوق الحصرية لاستخدام فانتابلاك، وهي مادة طلاء عالية الامتصاص يصعب الحصول عليها. وهكذا بدأ سعي سيمبل لتطوير طلاء أسود للغاية يتفوق على أي شيء آخر في السوق.

على مر السنين، قام سمبل باستمرار بتحسين صيغته، وحقق نتائج رائعة مع كل تكرار جديد. يعد أحدث إبداعاته، Black 4.0، بأن يكون الطلاء الأسود النهائي. وفقًا لسمبل، يمتص هذا الطلاء نسبة مذهلة تبلغ 99.95% من الضوء المرئي، متجاوزًا نسبة امتصاص Vantablack البالغة 99.8%. تُحدث هذه الاختلافات التي تبدو كسرية تأثيرًا كبيرًا، حيث يخلق Black 4.0 تأثيرات بصرية مذهلة بسبب امتصاصه المعزز للضوء.

إن القدرات المتزايدة للطلاء الجديد ليست هي التحسين الوحيد. بالمقارنة مع إصدارات Semple السابقة، يوفر Black 4.0 إمكانية استخدام محسنة. غالبًا ما تكون طبقة واحدة كافية، ويكون الطلاء أكثر ثباتًا ومتانة، بل وأكثر سوادًا. يعزو سيمبل هذه التطورات إلى تركيبة جديدة من راتنج الطلاء "ذو القاعدة الفائقة" والتحسينات في عملية التصنيع.

يفتح Black 4.0 إمكانيات مثيرة لمختلف الصناعات. إن امتصاصه الواسع للضوء يجعله مثاليًا لعلم الفلك والتصوير الفوتوغرافي، مما يساعد على تقليل تسرب الضوء وتحسين أداء التلسكوب والكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، يعد الطلاء مثاليًا لإنشاء خلفيات فوتوغرافية سوداء للغاية.

لتطبيق Black 4.0، لا توجد طرق خاصة مطلوبة. يمكن للفنانين طلاءه بالفرشاة تمامًا مثل أي طلاء آخر، ونظرًا لامتصاصه الاستثنائي للضوء، فإن علامات الفرشاة أقل أهمية. تعمل تقنيات التدحرج أو البخاخة أيضًا بشكل جيد مع هذا الطلاء.

مما لا شك فيه أن التغلب على تحديات تطوير مثل هذا الطلاء الأسود عالي الأداء لم يكن بالأمر الهين بالنسبة لسيمبل. ومن انفجار عبوات الطلاء إلى التهديدات القانونية، واجه العديد من العقبات على طول الطريق. ومع ذلك، ثابر سمبل، ومن المقرر أن يتم شحن الدفعات الأولى من Black 4.0 في نوفمبر.

على الرغم من أن الطلاء قد يأتي بسعر أعلى، إلا أن أداءه الذي لا مثيل له يجعله يستحق الاهتمام بالنسبة للفنانين الذين يبحثون عن اللون الأسود المثالي. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مشاريع كبيرة، تقدم شركة Semple حاويات كبيرة بسعة 1 لتر و6 لتر.

يدعو Black 4.0، وهو تطور الطلاء شديد السواد، الفنانين إلى استكشاف أعماق جديدة من الظلام وإطلاق العنان لإبداعهم من خلال منتج تم تصنيعه بدقة شديدة لتحدي حدود السواد.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يمكن مقارنة Black 4.0 بـ Vantablack؟

يتفوق اللون الأسود 4.0 على مادة فانتابلاك من حيث امتصاص الضوء، مع امتصاص مذهل للضوء المرئي بنسبة 99.95% مقارنةً بنسبة امتصاص فانتابلاك البالغة 99.8%. يؤدي هذا الامتصاص المعزز إلى لون أسود أكثر كثافة وقدرة على خلق تأثيرات بصرية مذهلة.

2. ما هي مزايا استخدام Black 4.0؟

يوفر Black 4.0 إمكانية استخدام واستقرار ومتانة محسنة مقارنة بالتكرارات السابقة. فهو يتطلب طبقات أقل، ويمتص المزيد من الضوء، ويوفر سطحًا أسودًا خاليًا من الميزات تقريبًا، مما يجعله مثاليًا لمختلف التطبيقات في الفن والتصوير الفوتوغرافي وعلم الفلك.

3. كيف يمكن تطبيق Black 4.0؟

يمكن تطبيق Black 4.0 باستخدام الطرق التقليدية مثل الرسم بالفرشاة أو البكرات أو البخاخة. ليست هناك حاجة لتقنيات التطبيق الخاصة.

4. هل سيصمد اللون الأسود 4.0 في الظروف الخارجية؟

على الرغم من أن Black 4.0 أكثر قوة من الإصدارات السابقة، إلا أنه لا يزال غير موصى به للاستخدام الخارجي على المدى الطويل. قد يكون مناسبًا لطلاء أشياء مثل السيارات مؤقتًا، لكن إمكاناته الحقيقية تكمن في التطبيقات الداخلية.

5. متى سيكون Black 4.0 متاحًا؟

ومن المقرر أن يتم شحن الدفعات الأولى من Black 4.0 في نوفمبر. لضمان عدم تفويت الفرصة، قم بتقديم طلبك على الفور حيث قد يكون التوفر محدودًا في البداية.