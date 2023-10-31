تكشف جلكيات الجوراسي المكتشفة حديثًا عن رؤى مدهشة حول الأسماك المفترسة القديمة

توصل الباحثون الذين يدرسون جلكيات متحجرة من العصر الجوراسي إلى اكتشاف رائع يلقي الضوء على تطور هذه المخلوقات القديمة. حدد فريق علماء الحفريات نوعين جديدين من جلكى، Yanliaomyzon occisor وYanliaomyzon ingensdentes، وهما أكبر بكثير من جلكى المعروفة سابقًا. توفر الحفريات الموجودة في شمال الصين معلومات قيمة حول عادات التغذية وعلم وظائف الأعضاء لهذه الأسماك المفترسة القديمة.

الجلكيات هي مخلوقات فريدة من نوعها لها جسم أملس بدون حراشف ولا تحتوي على فكين. وبدلاً من ذلك، يمتلكون ممصات فموية مملوءة بأسنان داخل أفواههم الماصة. من المعروف أن جلكيات البحر الحديثة طفيلية، حيث تلتصق بالأسماك وتأكل لحمها. ومع ذلك، تشير الحفريات المكتشفة حديثًا إلى أن أسلاف الجلكى كانوا على الأرجح من أكلة اللحم وليس من مصاصي الدماء.

يعد حجم العينات المكتشفة دليلًا مهمًا حول تطور الجلكيات. يعد كل من Yanliaomyzon occisor وYanliaomyzon ingensdentes أكبر بكثير مقارنة بالجلكيات السابقة، مما يشير إلى أن هذه المجموعة من الفقاريات عديمة الفك قد شهدت بالفعل تغيرات تطورية كبيرة بحلول العصر الجوراسي. تكشف الحفريات أيضًا أن هذه الجلكيات القديمة كانت لها زعانف ظهرية فريدة ساعدت في تكاثرها وانتشارها في المحيطات لمسافات طويلة.

تساعد هذه النتائج العلماء على تجميع التاريخ التطوري لحيوانات الجلكى، مع ما يترتب على ذلك من آثار في فهم تطور الفقاريات الأخرى. تمتلك جلكيات دورة حياة مكونة من ثلاث مراحل، على غرار الأنواع الأخرى من جلكيات وأقاربها القدامى. لعبت مرحلة اليرقات، والتي تم اقتراحها سابقًا كتكيف مع بيئات المياه العذبة، دورًا حاسمًا في انتقال جلكيات البحر من موائل المياه البحرية إلى موائل المياه العذبة.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الاكتشافات الحفرية في كشف أسرار أشكال الحياة القديمة. توفر أنواع الجلكى التي تم تحديدها حديثًا أدلة قيمة حول سلوك وتطور هذه المخلوقات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتعمق فهمنا للعالم الطبيعي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الجلكيات؟

الجلكيات هي مخلوقات قديمة تشبه الأسماك ولها جسم أملس بدون حراشف ولا تحتوي على فكين. لديهم مصاصات فموية مسننة داخل أفواههم ذات الشكل القرصي، مما يمكنهم من التغذية على لحم الأسماك الأخرى.

س: ما هو المهم في حفريات لامبري المكتشفة حديثًا؟

تعد حفريات الجلكى المكتشفة حديثًا أكبر من الجلكيات المعروفة سابقًا، مما يشير إلى أن هذه المخلوقات القديمة قد تطورت بالفعل بشكل ملحوظ خلال العصر الجوراسي. توفر الحفريات أيضًا نظرة ثاقبة للعادات الغذائية والتشريح لهذه الأسماك المفترسة المبكرة.

س: ما أهمية أبحاث لامبري؟

تعد دراسة الجلكيات أمرًا ضروريًا لفهم التاريخ التطوري للفقاريات. تمتلك جلكيات دورة حياة مكونة من ثلاث مراحل، على غرار جلكيات أخرى وأقاربها القدامى. إن التحقيق في حفرياتهم يساعد العلماء على حل اللغز حول كيفية انتقال هذه المخلوقات القديمة الشبيهة بالأسماك من الموائل البحرية إلى موائل المياه العذبة.