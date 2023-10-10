الكشف عن عتبة الدفيئة الهاربة: رؤى حول عوالم يحتمل أن تكون صالحة للسكن

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Planetary Science Journal، حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم التحول الجامح للاحتباس الحراري وآثاره على العوالم التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن. استخدم الباحثون إطارًا إحصائيًا يسمى Bioverse، جنبًا إلى جنب مع جهاز محاكاة المسح، لتقييم إمكانية اكتشاف البصمة الديموغرافية للتحول الجامح للاحتباس الحراري.

ركزت الدراسة على الكواكب الصخرية الخارجية التي تدور بالقرب من نجمها من عتبة الدفيئة الجامحة، وهي الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن الكلاسيكية. ومن خلال دراسة التقسيم الطبقي الحراري وتضخم الأجواء على هذه الكواكب، هدف الباحثون إلى الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات الفيزيائية والكيميائية التي تميز العوالم التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة عن غيرها.

تشير نتائج عمليات المحاكاة التي أجروها إلى أنه يمكن اكتشاف التحول الجامح في الدفيئة بدقة عالية باستخدام قياس الضوء العابر. ومع ذلك، فإنه يتطلب حجم عينة لا يقل عن 100 كوكب، مع ما يقرب من 10٪ منها لديها مناخات جامحة.

تم تحديد مهمة PLATO التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باعتبارها المسح الواعد في المستقبل القريب لاستكشاف انقطاع الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن. كما حدد الباحثون استراتيجيات المسح التي تزيد من قوة التشخيص للبيانات التي تم الحصول عليها، بما في ذلك حملة متابعة لقياسات كتلة الكواكب والنظر في نسبة النجوم منخفضة الكتلة في العينة المستهدفة.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية القيود الرصدية على التحول الجامح للاحتباس الحراري. سيوفر اكتشاف هذا التحول رؤى مهمة حول توزيع المواد المتطايرة في الغلاف الجوي بين الكواكب الخارجية الصخرية، مما يساعد العلماء في نهاية المطاف على تحديد أقرب العوالم التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

مصادر:

– الكشف عن عتبة الدفيئة الجامحة (مجلة علوم الكواكب)