العلماء ينتجون ألياف حرير عنكبوتية كاملة الطول باستخدام دودة القز المعدلة وراثيًا

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا من خلال إنتاج ألياف حرير العنكبوت كاملة الطول بنجاح باستخدام دودة القز المعدلة وراثيًا. يتمتع هذا الحرير بإمكانيات هائلة كبديل قابل للتطوير ومستدام وعالي الجودة للألياف الاصطناعية مثل النايلون.

حرير دودة القز هو ألياف الحرير الحيوانية الوحيدة التي يتم إنتاجها تجاريًا على نطاق واسع، وذلك بفضل تقنيات التربية الراسخة. ومع ذلك، فإن حرير دودة القز التقليدي يتمتع بسمعة طيبة لكونه هشًا. من ناحية أخرى، حرير العنكبوت قوي وقوي بشكل لا يصدق. ويتمثل التحدي في إيجاد طريقة لإنتاج حرير العنكبوت على نطاق واسع بسبب طبيعة العناكب آكلة لحوم البشر.

استخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنيات التعديل الوراثي لهندسة دودة القز ذات القدرة على إنتاج ألياف حرير العنكبوت. وقاموا بإدخال بروتين حريري من عنكبوت ينسج الجرم السماوي في الحمض النووي لدودة القز، ليحل محل الجين المسؤول عن بروتين الحرير الأساسي لدودة القز. سمح هذا النهج، المعروف باسم CRISPR-Cas9، بالتنشيط الناجح لجين حرير العنكبوت دون التدخل في إنتاج الحرير الطبيعي لدودة القز.

تجاوزت الألياف الناتجة التوقعات، وأظهرت قوة شد عالية ومتانة. والمثير للدهشة أن الألياف كانت أيضًا أكثر مرونة مما كان متوقعًا. وهذا الاختراق له آثار كبيرة على مختلف الصناعات، بما في ذلك الهندسة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا الطيران، والمواد الذكية للجيش. حرير العنكبوت المنتج أقوى بست مرات من مادة الكيفلار، وهي مادة شائعة الاستخدام في السترات الواقية من الرصاص.

ويهدف الباحثون إلى تحسين هذه العملية بشكل أكبر من خلال تطوير دودة القز المعدلة وراثيا القادرة على إنتاج ألياف حرير العنكبوت باستخدام الأحماض الأمينية الطبيعية والمهندسة. وهم يعتقدون أن هذا النهج لديه إمكانات هائلة لإنتاج ألياف حرير أقوى وأكثر تنوعًا.

إن القدرة على إنتاج ألياف حرير العنكبوت باستخدام دودة القز المعدلة وراثيا لا توفر بديلا مستداما للألياف الاصطناعية فحسب، بل توفر أيضا فرصا لتلبية الطلبات العالمية. يمكن استخدام الألياف كخيوط جراحية، مما يلبي الحاجة لأكثر من 300 مليون إجراء سنويًا.

مصادر:

– جامعة دونغهوا

- EurekAlert