حمض الساليسيليك وتداخل الحمض النووي الريبي (RNA): آليات الدفاع للخلايا الجذعية النباتية ضد الفيروسات

ملخص: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد جريجور مندل لبيولوجيا النبات الجزيئية أن الخلايا الجذعية النباتية تمتلك آلية دفاع قوية ضد الفيروسات. ووجد الباحثون أن الاستجابة المناعية للخلايا الجذعية النباتية تتم بوساطة كل من حمض الساليسيليك وتداخل الحمض النووي الريبي (RNA). تسلط هذه النتائج الضوء على الأساس الجزيئي لكيفية قدرة الخلايا الجذعية الموجودة في المرستيم القمي على درء العدوى الفيروسية.

تشكل الفيروسات تهديدًا كبيرًا للنباتات، مع آثار مدمرة محتملة على الزراعة. عندما تصيب الفيروسات النباتات بنجاح، غالبًا ما تنتشر العدوى في جميع أنحاء الكائن الحي. ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الخلايا المعروفة باسم الخلايا الجذعية الموجودة داخل طرف البراعم تظل غير متأثرة بالفيروس. تلعب هذه الخلايا الجذعية دورًا حاسمًا في توليد جميع الأنسجة الموجودة فوق سطح الأرض في النباتات، بما في ذلك الجيل النباتي التالي.

لفهم الآليات الكامنة وراء الدفاعات القوية المضادة للفيروسات لهذه الخلايا الجذعية، طور الباحثون منصة فحص واستخدموا تقنيات الفحص المجهري عالية الإنتاجية. ولاحظوا أن فيروس فسيفساء اللفت، وهو فيروس النموذج النباتي الذي اختاروه، كان قادرًا على دخول الخلايا الجذعية ولكن تم استبعاده منها بسرعة. تم العثور على هذا الاستبعاد بوساطة حمض الساليسيليك وتداخل الحمض النووي الريبي (RNA).

وقد اكتشف أنه أثناء الإصابة بالفيروس، يقوم النبات بتنشيط إنتاج حمض الساليسيليك كإشارة إنذار. يقوم حمض الساليسيليك بدوره بتنشيط عامل رئيسي في تداخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) يسمى RDR1. يعمل RDR1 على زيادة إنتاج الحمض النووي الريبي المزدوج من الحمض النووي الريبي الفيروسي، مما يزود النبات بمزيد من التسلسلات الخاصة بالفيروسات لمكافحة الفيروس الغازي. ومن المثير للاهتمام أن RDR1 لا يتم إنتاجه داخل الخلايا الجذعية نفسها ولكن في الأنسجة الموجودة أسفل الخلايا الجذعية وفي الأوعية الدموية.

في حين أن التوقيت والموقع المحددين لإنتاج حمض الساليسيليك أثناء العدوى ليسا مفهومين تمامًا، فقد تم تحديد أن كلاً من حمض الساليسيليك وRDR1 ضروريان لطرد الفيروس من الخلايا الجذعية. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن تدخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الخلايا الجذعية ضد العدوى بفيروسات أخرى.

تسلط الدراسة الضوء على الغموض المحيط بكيفية قدرة الخلايا الجذعية على درء الفيروسات بشكل فعال بينما تكون الأنسجة النباتية الأخرى عرضة للقمع الفيروسي لتدخل الحمض النووي الريبي (RNA). وستركز الأبحاث الإضافية على فهم كيفية منع الفيروسات من دخول بذور ونسل النباتات المصابة، والتي تتطور من الخلايا الجذعية المحمية. بشكل عام، توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول آليات الدفاع المضادة للفيروسات للخلايا الجذعية النباتية وتساهم في إنشاء إطار جزيئي قوي للدراسات المستقبلية.

مصادر:

– ماركو إنكاربوني وآخرون، حمض الساليسيليك وتداخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) يتوسطان المناعة المضادة للفيروسات للخلايا الجذعية النباتية، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2302069120

– معهد جريجور مندل لبيولوجيا النبات الجزيئية (GMI)