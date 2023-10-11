فرع الهندسة الحيوية في أميس: تطوير التقنيات لاستكشاف الفضاء

يعد فرع الهندسة الحيوية في أميس في طليعة تطوير التقنيات المتقدمة لتمكين المهام البشرية المستقبلية خارج المدار الأرضي المنخفض. تركز جهودهم في مجال البحث والتطوير التكنولوجي على إنشاء أنظمة دعم الحياة مكتفية ذاتيًا، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز استدامة البعثات الفضائية الممتدة.

أحد المجالات الرئيسية للبحث هو تنشيط الغلاف الجوي والسيطرة على الملوثات النزرة. ويعمل الفرع على تطوير تقنيات متقدمة لإزالة ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى من أجواء المقصورة وتحويلها إلى منتجات آمنة ومفيدة. يهدف هذا البحث إلى ضمان جودة الهواء في المركبة الفضائية وتقليل الحاجة إلى مهام إعادة الإمداد.

يعد استرداد المياه جانبًا مهمًا آخر لتمكين البعثات الفضائية طويلة الأمد. يكرس فرع الهندسة الحيوية جهوده لتطوير التقنيات التي يمكنها تحسين معدلات استعادة المياه بشكل كبير، وزيادة الموثوقية، وتقليل استهلاك الموارد. تساعد هذه التطورات في استعادة المياه في تقليل الاعتماد على الأرض للحصول على الإمدادات الحيوية.

تعتبر إدارة النفايات أيضًا من أولويات الفرع. إنهم يعملون بنشاط على تقنيات لتقليل حجم النفايات، واستعادة المياه والموارد الأخرى من النفايات، وتطوير العمليات الميكروبية والكيميائية لإعادة استخدام مواد النفايات بأمان. وستساهم هذه الابتكارات في إنشاء موائل فضائية أكثر استدامة واكتفاءً ذاتيًا.

يقوم فرع الهندسة الحيوية أيضًا باستكشاف البيولوجيا التركيبية لهندسة الأنظمة البيولوجية التي يمكن أن توفر موارد مهمة للاستكشاف. وهذا يشمل إنتاج الغذاء، ودعم الحياة، وتطوير مواد جديدة. ومن خلال الاستفادة من إمكانات الأنظمة البيولوجية، تهدف ناسا إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد التقليدية وتحسين الاكتفاء الذاتي أثناء المهام الفضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك الفرع في مشروع أوميغا الذي يركز على تطوير المفاعلات الحيوية الضوئية البحرية لإنتاج الوقود الحيوي. لا تنتج هذه المفاعلات الحيوية الضوئية الوقود الحيوي فحسب، بل تعمل أيضًا كوسيلة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وعزل الكربون، وتوفير منصة لتربية الأحياء المائية. يهدف هذا النظام المتكامل إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد مع تقليل التأثير البيئي.

لدعم تطوير أنظمة دعم الحياة الموثوقة للمهمات المستقبلية، يستخدم فرع الهندسة الحيوية أدوات هندسة الأنظمة. تتيح هذه الأدوات تحليل البنية والنمذجة والمحاكاة لتحديد الفجوات التكنولوجية وإجراء الدراسات التجارية واتخاذ قرارات مستنيرة في عملية التصميم.

باختصار، يعد فرع الهندسة الحيوية في إيمز لاعبًا رئيسيًا في تطوير تقنيات استكشاف الفضاء. إن جهودهم في البحث والتطوير في مجال تنشيط الغلاف الجوي، واستعادة المياه، وإدارة النفايات، والبيولوجيا التركيبية، وإنتاج الوقود الحيوي، وهندسة النظم تسهل تنفيذ مهام الفضاء السحيق الممتدة مع تقليل الاعتماد على الموارد الأرضية.

مصادر:

– مركز أبحاث ناسا أميس