منظور فريد حول اكتشاف التغير البيئي باستخدام الذكاء الاصطناعي

وباستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي المبتكر، طور العلماء طريقة رائدة يشار إليها باسم "آلة الزمن للتنوع البيولوجي". يمكّنهم هذا النهج الثوري من اكتشاف ودراسة مستويات التلوث والأحداث الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة على مدار قرن من الزمان، مما يسلط الضوء على التغيرات البيئية طويلة المدى في بحيرة المياه العذبة.

وفي جهد تعاوني بين جامعة برمنغهام وجامعة جوته في فرانكفورت، استخدم الباحثون عينات من الرواسب من قاع بحيرة في الدنمارك لإنشاء مكتبة شاملة لبيانات التنوع البيولوجي والتلوث الكيميائي وتغير المناخ تمتد على مدى 100 عام. إن تاريخ البحيرة الموثق جيدًا لتقلبات جودة المياه جعلها تجربة طبيعية مثالية لهذه الدراسة.

ومن خلال تحليل الذكاء الاصطناعي، كشف الفريق عن سجل مستمر للتغيرات البيولوجية والبيئية مع مرور الوقت المحفوظة في عينات الرواسب. ومن خلال فحص المواد الوراثية التي خلفتها الكائنات الحية المتنوعة، والمعروفة باسم الحمض النووي البيئي، اكتسب الباحثون رؤى قيمة حول مجتمع المياه العذبة المتطور.

وكشفت الدراسة أن الملوثات مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة الدنيا، كان لها التأثير الأكثر ضررا على مستويات التنوع البيولوجي. ومع ذلك، أشار تحليل الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى مسار إيجابي في السنوات الأخيرة، مع تحسن جودة المياه مع انخفاض استخدام الأراضي الزراعية المحيطة.

على الرغم من أن التنوع البيولوجي العام أظهر علامات الانتعاش، إلا أن المجتمعات العائدة ليست مماثلة لتلك الموجودة خلال المرحلة الأولية (شبه) الأولية. يثير هذا التناقض مخاوف نظرًا لأن الأنواع المختلفة تلعب أدوارًا فريدة في تقديم خدمات النظام البيئي، كما أن عدم قدرتها على إعادة الاستقرار في مناطق محددة يمكن أن يعيق إعادة الخدمات الحيوية.

ويؤكد البحث على الطبيعة التي لا رجعة فيها لفقدان التنوع البيولوجي بسبب التلوث وارتفاع درجات الحرارة. إنه بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لحماية التنوع البيولوجي على كوكب الأرض والحفاظ عليه لمنع المزيد من الخسائر.

للمضي قدمًا، يعتزم العلماء توسيع تحليل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ليشمل بحيرات متعددة في إنجلترا وويلز. تهدف هذه الدراسة الأوسع إلى التحقق من صحة وتعميم أنماط التلوث الملحوظة وتأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي للبحيرة.

إن تطبيق الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعي في فهم الدوافع السابقة لفقدان التنوع البيولوجي يحمل وعدًا كبيرًا. ومع توفر المزيد من البيانات، يمكن إنشاء نماذج أكثر تطوراً للذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤات بالأسباب واستراتيجيات التخفيف المحتملة لفقدان التنوع البيولوجي.

المقال مصدره Phys.org

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي آلة الزمن للتنوع البيولوجي؟

تعد آلة الزمن الخاصة بالتنوع البيولوجي طريقة جديدة تستخدم تحليل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التاريخية وإعادة بناء التغيرات في التنوع البيولوجي ومستويات التلوث والمناخ على مدى فترة طويلة. فهو يوفر رؤى قيمة حول التأثيرات طويلة المدى للتغيرات البيئية.

كيف يساهم تحليل الذكاء الاصطناعي في دراسة التنوع البيولوجي؟

يساعد تحليل الذكاء الاصطناعي العلماء في معالجة وتفسير كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يسمح لهم بتحديد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على التنوع البيولوجي. فهو يمكّن الباحثين من الكشف عن الأنماط المخفية وإجراء تنبؤات أكثر دقة حول صحة النظم البيئية ومستقبلها.

ما هي العوامل التي تسببت في أكبر قدر من الضرر لمستويات التنوع البيولوجي؟

وكشفت الدراسة أن الملوثات مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة الدنيا، كان لها التأثيرات الأكثر ضررًا على مستويات التنوع البيولوجي. وتسلط هذه العوامل الضوء على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات تنظيمية وتخفيفية فعالة.

هل يمكن عكس فقدان التنوع البيولوجي بسبب التلوث وارتفاع درجات الحرارة؟

وفي حين أن التنوع البيولوجي بشكل عام قد يظهر علامات التعافي، تشير الدراسة إلى أن المجتمعات العائدة ليست مطابقة تمامًا لحالتها الأصلية. يشير هذا إلى أن بعض الأنواع قد تختفي للأبد. ولذلك، من الضروري إعطاء الأولوية لتدابير حماية التنوع البيولوجي لمنع المزيد من الخسائر التي لا يمكن إصلاحها.

ما هي الخطط البحثية المستقبلية فيما يتعلق بتحليل الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي للبحيرة؟

ويخطط الباحثون لتوسيع تحليل الذكاء الاصطناعي ليشمل بحيرات متعددة في إنجلترا وويلز. تهدف هذه الدراسة الأوسع إلى التحقق من صحة أنماط التلوث وتغير المناخ المرصودة على التنوع البيولوجي للبحيرة، مما يعزز فهمنا لهذه النظم البيئية المعقدة.

الصورة بواسطة نيامه إيستوود والبروفيسور لويزا أورسيني