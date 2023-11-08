ابتكر باحثون من جامعة برمنغهام وجامعة جوته في فرانكفورت دراسة رائدة تلقي ضوءًا جديدًا على التاريخ البيئي والتغيرات البيولوجية لبحيرات المياه العذبة. ومن خلال تطوير "آلة زمنية للتنوع البيولوجي"، تمكنوا من كشف التفاصيل المعقدة للتنوع البيولوجي لبحيرة دنمركية على مدى القرن الماضي، مما يوفر في نهاية المطاف رؤى قيمة حول الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته.

وتمحورت الدراسة حول تحليل الرواسب من البحيرة، والتي كانت بمثابة سجل مستمر للتحولات البيولوجية التي حدثت خلال الثورة الصناعية وما بعدها. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لفحص الحمض النووي البيئي للبحيرة (eDNA)، والبقايا الجينية لمختلف الكائنات الحية، تمكن فريق البحث من مقارنة هذه البيانات البيولوجية مع سجلات المناخ والتلوث. وقد سمح لهم هذا النهج بتحديد العوامل المهمة التي تؤثر على الخسارة التاريخية للتنوع البيولوجي في البحيرة.

وشبهت الباحثة الرئيسية في الدراسة، البروفيسورة لويزا أورسيني، بيانات الرواسب بآلة الزمن، حيث التقطت صورة مفصلة للتنوع البيولوجي بدقة سنوية. ومن خلال الجمع بين هذه المعلومات البيولوجية وبيانات تغير المناخ والتلوث، تمكن الباحثون من تحديد الدوافع الأساسية وراء فقدان التنوع البيولوجي. تبشر هذه المنهجية بإعطاء الأولوية لجهود الحفظ وتنظيم المركبات الكيميائية الضارة التي تؤثر سلبًا على النظم البيئية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الملوثات الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الدنيا، كان لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي للبحيرة. وفي حين كان هناك بعض الانتعاش في السنوات الأخيرة بسبب تحسن نوعية المياه وانخفاض النشاط الزراعي في مكان قريب، فقد تغير تكوين الأنواع بشكل لا رجعة فيه. وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، نيامه إيستوود، أن الفشل في حماية التنوع البيولوجي سيؤدي إلى خسائر دائمة. ومع ذلك، فإن البحث يوفر الأمل في تنبؤات أفضل لخسائر التنوع البيولوجي المستقبلية في ظل سيناريوهات مختلفة من خلال استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

تحمل هذه الدراسة المبتكرة آثارًا تتجاوز مجرد بحيرة واحدة، حيث يخطط فريق البحث لتوسيع نطاق بحثه ليشمل بحيرات إضافية في إنجلترا وويلز. هدفهم هو تحديد مدى قابلية التطبيق الأوسع للنتائج التي توصلوا إليها بشأن آثار التلوث وتغير المناخ على التنوع البيولوجي للبحيرة. ومن خلال فهم الدوافع التاريخية لفقدان التنوع البيولوجي، يمهد هذا البحث الطريق لجهود الحفظ الاستباقية لحماية الخدمات التي لا تقدر بثمن التي تقدمها النظم البيئية المتنوعة.

أسئلة وأجوبة

ما هي "آلة الزمن للتنوع البيولوجي"؟

تشير "آلة زمن التنوع البيولوجي" إلى نهج علمي يستخدم سجلات الرواسب لفهم التغيرات التاريخية في التنوع البيولوجي في نظام بيئي معين. توفر هذه الطريقة صورة مفصلة لكيفية تطور البيئة والتنوع البيولوجي مع مرور الوقت.

كيف قام الباحثون بتحليل التنوع البيولوجي للبحيرة؟

واستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل الحمض النووي البيئي (eDNA) الموجود في رواسب البحيرة. تأتي هذه المادة الوراثية من كائنات حية مختلفة وهي بمثابة سجل للتاريخ البيولوجي للبحيرة. وقاموا بمقارنة هذه البيانات البيولوجية مع سجلات المناخ والتلوث لتحديد العوامل التي تساهم في فقدان التنوع البيولوجي.

ما هي الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في البحيرة؟

وكشفت الدراسة أن الملوثات الكيميائية، بما في ذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة الدنيا، كان لها آثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي للبحيرة.

هل من الممكن إعادة التنوع البيولوجي للبحيرة إلى حالته الأصلية؟

ورغم حدوث بعض الانتعاش في السنوات الأخيرة بسبب تحسن نوعية المياه وانخفاض النشاط الزراعي، تشير الدراسة إلى حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها. قد لا تتمكن بعض الأنواع التي كانت موجودة قبل 100 عام من العودة أبدًا، مما يسلط الضوء على أهمية حماية التنوع البيولوجي لمنع الخسائر الدائمة.