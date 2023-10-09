تُترك ملايين الأطنان من النفايات العضوية الناتجة عن عمليات الزراعة والغابات لتتعفن أو تحترق كل عام، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والمساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، يوجد حل في شكل الفحم الحيوي، الذي يمكنه عزل الكربون لفترات طويلة من الزمن. يتم إنتاج الفحم الحيوي عن طريق تسخين النفايات العضوية في بيئة منخفضة الأكسجين. ويمكن تصنيعه من منتجات النفايات العضوية المختلفة في درجات حرارة تتراوح من 300 درجة فهرنهايت إلى 1400 درجة فهرنهايت، مما يؤدي إلى خصائص مختلفة.

Biochar له فوائد عديدة للبيئة. فهو يساعد التربة على الاحتفاظ بالمياه والمواد المغذية، ويوفر موطناً للميكروبات، ويلتقط الملوثات مثل المعادن الثقيلة، وبالتالي يمنع دخولها إلى المسطحات المائية. علاوة على ذلك، يعمل الفحم الحيوي على تحويل حوالي 50% من الكربون الموجود في النفايات العضوية إلى مركب مستقر يظل محبوسًا في التربة، مما يقلل من كمية الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي.

إن إنتاج الفحم الحيوي في الولايات المتحدة محدود حاليًا، لكنه لديه القدرة على تعويض كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير أحد التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن للفحم الحيوي أن يعوض ما يصل إلى ثلاثة جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل إغلاق 800 محطة طاقة تعمل بالفحم. ومع ذلك، لتحقيق ذلك، يحتاج إنتاج الفحم الحيوي إلى زيادة كبيرة على نطاق عالمي.

تشمل التحديات التي تواجه اعتماد الفحم الحيوي نقص الوعي بين المزارعين والحاجة إلى فهم دقيق لخصائصه وتطبيقاته. الفحم الحيوي ليس سمادًا ولا مبيدًا للآفات ولا يزيد بشكل كبير من إنتاجية المحاصيل. ومع ذلك، فإنه يقدم فوائد واضحة عند إضافته إلى التربة التي تعاني من ضعف احتباس الماء والمغذيات.

يعد الفحم الحيوي وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لالتقاط وتخزين الكربون، مما يجذب اهتمام الشركات التي تسعى إلى تعويض انبعاثاتها. إن زيادة إنتاج الفحم الحيوي واعتماده يمكن أن يمهد الطريق لخفض كبير في مستويات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في جهود التخفيف من تغير المناخ.

مصادر:

– غريست: “دور الفحم الحيوي في التخفيف من تغير المناخ”

- مبادرة الفحم الحيوي الأمريكية: usbiomass.org

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