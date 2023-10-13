استكشاف مجموعات ذات الكرسي الأقل شهرة

ذات الكرسي هي كوكبة بارزة تقع في نصف الكرة الشمالي من درب التبانة. في حين أن الكثيرين على دراية بشكلها المميز W، إلا أن هناك العديد من العناقيد الأقل شهرة داخل الكوكبة والتي تستحق الاستكشاف.

إحدى هذه المجموعات هي NGC 129، والتي يمكن العثور عليها في منتصف الطريق بين Caph (Beta Cassiopeiae) وGamma Cassiopeiae. يحتوي NGC 7، الذي تبلغ قوته 129، على حوالي ستة وثلاثين نجمًا، بعضها غير مرئي بالمنظار. ابحث عن ثلاثة نجوم من القدر التاسع تشكل مثلثًا متساوي الأضلاع، وأذكى أعضائها هو النجم القيفاوي المتغير ذو اللون الذهبي DL Cassiopeiae.

عند التحرك شرقًا على طول شكل W، ستصادف Epsilon Cassiopeiae. على بعد 10.5 درجة تقريبًا جنوب شرق إبسيلون، ستجد إيتا بيرسي. يقع بين هذين النجمين Stock 7، المعروف أيضًا باسم Markarian 6. يحتوي هذا العنقود الصغير على تسعة وعشرين نجمًا ويقدم نفسه على شكل قوس قصير غامض ينحني من الشمال إلى الجنوب الغربي. وستكشف المناظير الأكبر حجمًا عن شكل صليبي، بينما ينتمي النجم الواقع في أقصى الجنوب إلى مجموعة ضيقة من أربع نقاط.

بحثت دراسة نشرت في منشورات الجمعية الفلكية للمحيط الهادئ في عام 1980 في ارتباط ماركاريان 6 بمنطقة الهيدروجين II IC 1805، والمعروفة أيضًا باسم سديم القلب. وأكدت الدراسة أن ماركاريان 6 هو عنقود حقيقي يقع على بعد 1,600 سنة ضوئية منا. ومع ذلك، يُعتقد أن سديم القلب نفسه يقع على بعد 7,200 سنة ضوئية.

هناك مجموعة أخرى داخل IC 1805 وهي Melotte 15، والمعروفة أيضًا باسم Collinder 26. تمتد هذه المجموعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة على 21 دقيقة قوسية، وتحتوي على حوالي أربعين جحيمًا نجميًا باللونين الأزرق والأبيض والأبيض. تشكل نجومها الثلاثة الأكثر سطوعًا رأس سهم منفرجًا بينما يعمل النجم الرابع ذو الحجم التاسع بمثابة عمود السهم.

وأخيرًا، هناك مجموعة Muscleman Cluster المعروفة أيضًا باسم Stock 2، والتي تقع بالقرب من Perseus. تم تسمية هذه المجموعة، نظرًا لشكلها الفريد على شكل عصا، من قبل الراحل جون ديفيس. ومع ذلك، تمت الإشارة إليه أيضًا باسم Dog Walker نظرًا لقربه من المجموعة المزدوجة وNGC 869 وNGC 884. ويشكل قوس النجوم الذي يربط المخزون 2 بالمجموعة المزدوجة مقودًا، حيث يشبه المخزون 2 شخصية تمشي على طولها. كلاب.

يوفر استكشاف هذه المجموعات الأقل شهرة داخل ذات الكرسي فرصة لمشاهدة جمال وتنوع جوارنا السماوي.

مصادر:

- علم الفلك: روين كيلي

– دراسة: “مجموعة صغيرة بالقرب من IC 1805” في منشورات الجمعية الفلكية للمحيط الهادئ