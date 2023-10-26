يقترح العلماء أن كوكب الزهرة ربما كان لديه صفائح تكتونية

تقترح دراسة حديثة أن كوكب الزهرة، الكوكب الثاني شديد الحرارة على الأرض، ربما كان لديه صفائح تكتونية في السابق. تكتونية الصفائح هي الحركة المستمرة وإعادة تشكيل القشرة الخارجية للكوكب. على الرغم من أن كوكب الزهرة لا يشبه الأرض حاليًا، مع درجات الحرارة القصوى وسحب حمض الكبريتيك، يعتقد الباحثون أن كوكب الزهرة كان يمتلك في شبابه تكتونية الصفائح. هذا الاكتشاف له آثار كبيرة على إمكانية السكن على كوكب الزهرة.

وفقًا لماثيو بي ويلر، عالم الكواكب في معهد القمر والكواكب في هيوستن، لو كان كوكب الزهرة يمتلك صفائح تكتونية في الماضي، لكان من الممكن أن يوفر بيئة أكثر ملائمة للحياة. من الممكن أن تكون التفاعلات الجيوكيميائية المرتبطة بتكتونية الصفائح قد دفنت الكثير من ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظروف كوكب الزهرة غير المضيافة اليوم، مما قد يجعله أكثر برودة ويؤدي إلى وجود الماء السائل.

أجرى الباحثون، بقيادة ويلر، عمليات محاكاة حاسوبية لاستكشاف نماذج تكتونية مختلفة لكوكب الزهرة. ويشير نموذج الغطاء الراكد، المشابه للمريخ وقمر الأرض، إلى وجود قشرة خارجية صلبة لا تتحرك. النموذج الثاني، تكتونية الصفائح، يتضمن حركة وانتشار الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى زيادة النشاط البركاني وإطلاق الغاز. أشارت عمليات المحاكاة إلى أن المرحلة المبكرة من تكتونية الصفائح التي أعقبها تكوين قشرة الغطاء الراكدة يمكن أن تفسر مستويات النيتروجين المرصودة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

في حين أن النتائج موحية، فإن العلماء غير المشاركين في البحث يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لاستخلاص استنتاجات نهائية حول التاريخ الجيولوجي لكوكب الزهرة. وأكد سيدريك جيلمان، عالم الكواكب في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، أن المنشورات القائمة على النماذج لها قيود. يقترح جوزيف أورورك، أستاذ استكشاف الأرض والفضاء في جامعة ولاية أريزونا، أن كوكب الزهرة قد يكون له تاريخ جيولوجي فريد يختلف عن كل من الأرض والمريخ.

من المتوقع أن توفر البعثات القادمة إلى كوكب الزهرة، بما في ذلك Davinci وVeritas التابعتان لناسا وEnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بيانات مهمة لمواصلة كشف أسرار كوكبنا المجاور. ستساعد هذه المهام العلماء على فهم جيولوجيا الكوكب بشكل أفضل وأسباب الظروف المتباينة بين الأرض والزهرة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الصفائح التكتونية؟

تكتونية الصفائح هي النظرية التي تصف حركة وتفاعلات الأجزاء الكبيرة من الغلاف الخارجي للكوكب، والمعروفة باسم الصفائح التكتونية. يمكن أن تتصادم هذه الصفائح، أو تنزلق فوق بعضها البعض، أو تنفصل، مما يؤدي إلى ظهور سمات جيولوجية مختلفة مثل الجبال والزلازل والنشاط البركاني.

2. هل كان من الممكن أن يكون كوكب الزهرة صالحًا للسكن في يوم من الأيام؟

تشير الدراسة إلى أنه بناءً على وجود الصفائح التكتونية في ماضي كوكب الزهرة، فمن المحتمل أن الكوكب كان أكثر صالحًا للسكن منذ مليارات السنين. ربما تكون التفاعلات الجيوكيميائية المرتبطة بتكتونية الصفائح قد دفنت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى برودة كوكب الزهرة مع احتمالية وجود مياه أكثر سيولة.

٣ كيف ستساهم البعثات المستقبلية الى كوكب الزهرة في فهمنا؟‏

ستقوم البعثات المستقبلية مثل Davinci وVeritas التابعتين لناسا وEnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بجمع بيانات جديدة حول الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وسطحه ونشاطه الجيولوجي. ستوفر هذه المهام رؤى قيمة حول الظروف الحالية لكوكب الزهرة وتاريخه الجيولوجي، مما يساعد العلماء على حل لغز كيفية انحراف كوكب الزهرة عن الأرض بمرور الوقت.