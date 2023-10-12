يستعد تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي التابع لناسا للإطلاق في عام 2027

يقوم فريق تلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي التابع لناسا بالتحضير بنشاط لمخرجات البيانات الضخمة للمهمة. تم اختيار فرق البنية التحتية لإنشاء عمليات محاكاة والتعاون مع التلسكوبات الأخرى ومعايرة أدوات التلسكوب. الهدف هو أن نكون مجهزين بالكامل بحلول الإطلاق في مايو 2027 للكشف عن العديد من الأجسام الكونية وحل الألغاز مثل الطاقة المظلمة.

تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي، المعروف أيضًا باسم التلسكوب الفضائي الروماني، هو تلسكوب فضائي تم تطويره بواسطة وكالة ناسا. تم تسميته على شرف نانسي جريس رومان، عالمة الفيزياء الفلكية الرائدة التي لعبت دورًا أساسيًا في تطوير تلسكوب هابل الفضائي. وسيقوم التلسكوب الفضائي الروماني بدراسة مجموعة واسعة من الظواهر الكونية، بما في ذلك توسع الكون، وتكوين المجرات وتطورها، والبحث عن الكواكب الخارجية.

لدعم طوفان بيانات المهمة، ستقوم فرق البنية التحتية بإنشاء عمليات محاكاة، واستكشاف السماء باستخدام التلسكوبات الأخرى، ومعايرة مكونات التلسكوب الفضائي الروماني. سيؤدي هذا العمل التحضيري إلى تعظيم الإمكانات العلمية للمهمة. سيؤدي التعاون مع المراصد الأخرى، مثل تلسكوب هابل الفضائي، ومرصد كيك، وPRIME، إلى تحسين خطة الرصد الخاصة برومان وتحسين فهم البيانات التي ستقدمها.

تلعب المحاكاة دورًا مركزيًا في جهود الإعداد. فهي تسمح للعلماء باختبار الخوارزميات، وتقدير العائد العلمي للتلسكوب، وضبط استراتيجيات المراقبة. سيتم استخدام خوارزميات التعلم الآلي للعثور تلقائيًا على الظواهر الكونية ضمن مجموعة البيانات الضخمة التي جمعها التلسكوب الفضائي الروماني.

ومن خلال الاستفادة من خبرات العلماء وتعاونهم حول العالم، يهدف فريق التلسكوب الفضائي الروماني إلى وضع الأساس لاكتشافات علمية قوية منذ إطلاق المهمة. ستجمع المهمة تريليونات من القياسات الفردية للنجوم والمجرات خلال مهمتها الأساسية التي تستغرق خمس سنوات، مما يجعل تقنيات تحليل البيانات الفعالة أمرًا بالغ الأهمية.

بشكل عام، يستعد تلسكوب نانسي جريس الفضائي الروماني لتعزيز فهمنا للكون من خلال الكشف عن أجسام كونية جديدة وتسليط الضوء على أسرار مثل الطاقة المظلمة.

مصادر:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

- التلسكوب الفضائي الروماني: تلسكوب نانسي جريس الفضائي الروماني (تلسكوب المسح واسع المجال بالأشعة تحت الحمراء، أو WFIRST)