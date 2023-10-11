أكبر عاصفة شمسية حتى الآن: درس من حلقات الأشجار القديمة

اكتشف فريق من العلماء أدلة على وجود أكبر عاصفة شمسية عملاقة تم تسجيلها على الإطلاق، والتي يعود تاريخها إلى 14,300 عام. ودرس الباحثون مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار القديمة، والتي تم الحفاظ عليها في جبال الألب الفرنسية. يشير الارتفاع الكبير في الكربون المشع إلى اضطراب هائل في الغلاف الجوي العلوي للأرض، ناجم عن عاصفة شمسية قوية كان لها تأثيرات بعيدة المدى.

في حين أن العواصف الشمسية ليست غير شائعة، إلا أن العواصف بهذا الحجم نادرة للغاية. إذا ضربت عاصفة بهذا الحجم الأرض اليوم، فإنها ستتسبب في أضرار كارثية لبنيتنا التحتية الحيوية، وخاصة الشبكة الكهربائية والأقمار الصناعية في المدار. تؤكد هذه النتيجة على أهمية الفهم والتحضير لمثل هذه الأحداث لحماية أنظمة الاتصالات والطاقة العالمية لدينا.

وحللت الدراسة، التي نشرت في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ، الأشجار المتحجرة جزئيا من ضفاف نهر دروزت. ومن خلال علم التأريخ الشجري، أعاد الباحثون بناء جدول زمني وحددوا الارتفاع في مستويات الكربون المشع على وجه التحديد منذ 14,300 عام. وقد أتاحت لهم هذه الطريقة جمع معلومات قيمة حول التغيرات البيئية الماضية والنشاط الشمسي.

يتم إنتاج الكربون المشع في الغلاف الجوي العلوي من خلال الأشعة الكونية والأحداث الشمسية الشديدة. ثم يمتص المحيط الحيوي الكربون، بما في ذلك الأشجار، ويحتجز في حلقات نموها السنوية. وقارن الفريق ارتفاع الكربون المشع بمستويات البريليوم في قلوب الجليد من جرينلاند، مما يؤكد بشكل أكبر وجود عاصفة شمسية عملاقة.

ولو حدثت العاصفة الشمسية التي دامت 14,300 عام اليوم، لكانت قد دمرت اتصالاتنا وأقمارنا الصناعية وشبكاتنا الكهربائية. وتسلط العواقب المحتملة الضوء على الحاجة إلى حماية بنيتنا التحتية من النشاط الشمسي الذي يحدث على بعد ملايين الكيلومترات. يمكن أن تؤدي العواصف الشمسية الشديدة إلى إتلاف المحولات في شبكات الكهرباء بشكل دائم، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وطويل الأمد.

حدد العلماء تسعة عواصف شمسية كبرى، تُعرف باسم أحداث مياكي، باستخدام بيانات حلقات الأشجار واللب الجليدي على مدار 15,000 عام الماضية. حدثت آخر الأحداث في عامي 993 م و774 م. ومع ذلك، فإن فهم هذه العواصف الشمسية لا يزال يمثل تحديًا، حيث ندرة الملاحظات المباشرة. لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه الأحداث القوية وتكرارها وإمكانية التنبؤ بها.

يوفر اكتشاف حدث مياكي البالغ من العمر 14,300 عام معلومات قيمة عن سلوك شمسنا. في حين أن القياسات الآلية للنشاط الشمسي تعود إلى القرن السابع عشر فقط، فإن دراسة الكربون المشع في حلقات الأشجار والبريليوم في قلوب الجليد توفر طريقة لفهم سلوك الشمس في الماضي بشكل أكثر شمولاً.

حدث كارينغتون الشهير عام 1859، المعروف بتسببه في اضطرابات مثل تعطل أجهزة التلغراف والشفق القطبي الساطع أثناء الليل، لم يكن يعتبر من أحداث مياكي. وقد تم توثيق تأثيره جيدًا نظرًا لحدوثه مؤخرًا نسبيًا والملاحظات التي أدلى بها الناس في ذلك الوقت.

إن فهم ماضينا أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بدقة بالمخاطر المرتبطة بالأحداث الشمسية الشديدة والتخفيف من حدتها. توفر دراسة الكربون المشع رؤى قيمة حول تاريخ الأرض، وتعمل كأداة قوية للتنبؤ بمستقبلنا. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن سلوك شمسنا والمخاطر المحتملة التي تشكلها على بنيتنا التحتية الحديثة.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ

- جامعة ليدز