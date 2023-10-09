ارتفاع الكربون المشع يكشف عن العاصفة الشمسية القديمة

قدمت حلقات الأشجار القديمة المكتشفة في جبال الألب الفرنسية دليلا على وجود عاصفة شمسية ضخمة حدثت قبل 14,300 عام، وفقا لدراسة أجراها فريق دولي من الباحثين. وقام الفريق، الذي ضم علماء من جامعة ليدز، بتحليل مستويات الكربون المشع في الأشجار المتحجرة بالقرب من نهر دروزت. ومن خلال فحص حلقات الأشجار الفردية، حددوا ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الكربون المشع، مما يشير إلى حدوث عاصفة شمسية. ويعتقد الباحثون أن هذه العاصفة كانت ستطلق كمية كبيرة من الجزيئات النشطة في الغلاف الجوي للأرض.

إن الآثار المترتبة على مثل هذه العاصفة الشمسية التي تحدث اليوم يمكن أن تكون مدمرة. ويحذر مؤلفو الدراسة من أن عاصفة مماثلة في الوقت الحاضر يمكن أن تعطل أنظمة الأقمار الصناعية وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شبكات الكهرباء، مما يؤدي إلى أضرار بمليارات الجنيهات الاسترلينية. يعد فهم العواصف الشمسية أمرًا بالغ الأهمية لحماية أنظمة الاتصالات والطاقة المستقبلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثارها.

حدد العلماء هذه الأحداث الشمسية المتطرفة باسم أحداث مياكي، ووجدوا أدلة على حدوث تسع عواصف من هذا القبيل خلال الـ 15,000 عام الماضية. حدثت أحدث أحداث مياكي المؤكدة في عامي 993 م و774 م، لكن العاصفة المكتشفة حديثًا والتي يبلغ عمرها 14,300 عام كانت الأكبر حتى الآن، حيث كان حجمها ضعف حجم نظيراتها الأحدث تقريبًا.

في حين أن الباحثين لم يلاحظوا مطلقًا حدث مياكي في الوقت الفعلي، إلا أنهم يأملون في معرفة المزيد عن سلوك الشمس وإمكانية التنبؤ بمثل هذه الأحداث. تعود القياسات المباشرة الحالية للنشاط الشمسي إلى القرن السابع عشر فقط، وتوفر مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار وغيرها من المؤشرات من الماضي رؤى قيمة حول سلوك الشمس عبر التاريخ.

المصدر: جامعة ليدز

التعاريف:

– الكربون المشع: أحد نظائر الكربون المشعة، يستخدم في تأريخ المواد العضوية

– العاصفة الشمسية: اضطراب في سطح الشمس يؤدي إلى قذف كمية كبيرة من المادة والطاقة إلى الفضاء