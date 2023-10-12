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علوم

جامعة ويلز تساهم في مهمة التلسكوب الفضائي لاستكشاف خلق الكون

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 12، 2023
جامعة ويلز تساهم في مهمة التلسكوب الفضائي لاستكشاف خلق الكون

ستقدم جامعة كارديف في ويلز الخبرة والتكنولوجيا لمهمة تلسكوب فضائي تهدف إلى دراسة خلق الكون. وسيركز المشروع بشكل خاص على الانفجار الكبير وكيف تشكل الكون منذ أكثر من 13.7 مليار سنة.

ستقوم المهمة، المعروفة باسم LiteBIRD، بتحليل البقايا التي خلفها الانفجار الكبير. وسيختبر القمر الصناعي النظرية الحالية المحيطة بتكوين الكون، بما في ذلك مفهوم التضخم الكوني، الذي يشير إلى أن الكون توسع بسرعة بعد الانفجار الكبير مباشرة.

يهدف LiteBIRD إلى إطلاقه في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي وسيتكون من مجموعة من التلسكوبات ذات التردد العالي والمتوسطة والمنخفضة. وسيقود البروفيسوران بيتر هارجريف وإرمينيا كالابريس من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كارديف مساهمة المملكة المتحدة في المهمة. سيكونون مسؤولين عن تصميم وبناء البصريات لاثنين من التلسكوبات.

وبمساعدة "التقنيات الفريدة" لجامعة كارديف، تأمل المهمة في التحقيق بشكل فعال في خصائص ضوء الخلفية الكونية الميكروية (CMB). وهذا سيمكن العلماء من البحث عن أدلة على وجود موجات الجاذبية التي يمكن أن تكون ناجمة عن التضخم مباشرة بعد الانفجار الكبير. ستؤكد النتائج أو تستبعد نماذج التضخم المختلفة، مما يوفر فهمًا أعمق لأصول الكون.

وقد قدمت وكالة الفضاء البريطانية (UKSA) تمويلًا أوليًا قدره 2.7 مليون جنيه إسترليني للمشروع، والذي سيتم استخدامه لتصميم التلسكوبات المتخصصة وإنتاج العدسات والمرشحات اللازمة في جامعة كارديف.

يمثل هذا التعاون بين جامعة كارديف واتحاد LiteBIRD مساهمة كبيرة في استكشاف خلق الكون وسيعزز فهمنا لكيفية بدء كل شيء.

مصادر:
– بي بي سي نيوز: [الرابط]
– وكالة الفضاء البريطانية

By غابرييل بوتا

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