تقليل ثاني أكسيد الكربون بكفاءة عن طريق التحفيز الضوئي من خلال التفاعلات ثنائية الاتجاه بين المضيف والضيف

إن تطوير أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية قيمة أمر بالغ الأهمية في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وأزمة الطاقة. أحد الأساليب لتحقيق ذلك هو الجمع بين تقليل ثاني أكسيد الكربون وأكسدة الماء لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، ومحاكاة عملية التمثيل الضوئي. ومع ذلك، فإن كفاءة تقليل ثاني أكسيد الكربون يعوقها الحاجز الحركي لأكسدة الماء.

لتعزيز كفاءة تقليل ثاني أكسيد الكربون بالتحفيز الضوئي، استخدم الباحثون عوامل التضحية الإلكترونية لتعزيز التفاعل. ومع ذلك، فإن استخدام هذه العوامل المضحية ليس مجديًا اقتصاديًا ويحد من قدرة الأكسدة للثقوب المولدة ضوئيًا. وللتغلب على هذه التحديات، اكتشف العلماء اقتران تقليل ثاني أكسيد الكربون بأكسدة المركبات العضوية، وهو ما من شأنه أن ينتج مواد كيميائية قيمة. يتمتع هذا النهج بميزة إضافية تتمثل في استخدام المواد العضوية المشتقة من الكتلة الحيوية كمواد أولية، مما يجعل العملية أكثر استدامة.

لتحسين كفاءة نقل الإلكترون في أنظمة التحفيز الضوئي، قام فريق بحث من جامعة تيانجين للتكنولوجيا في الصين، بقيادة البروفيسور تونغ بو لو، بتطوير استراتيجية جديدة تعتمد على التفاعلات ثنائية الاتجاه بين المضيف والضيف. لقد حققوا ذلك من خلال جمع المحفز والمواد المتفاعلة بشكل متزامن على سطح المحسس الضوئي. يؤدي هذا الاتصال المباشر بين المحفز/المادة المتفاعلة والمحسس الضوئي إلى تقليل المسافة التي تحتاج الناقلات المولدة ضوئيًا إلى قطعها بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين كبير في كفاءة تقليل ثاني أكسيد الكربون.

أظهرت نتائج الدراسة عائدًا عاليًا لاختزال ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك (2 ميكرومول جم-1610 ساعة-1) مع انتقائية قدرها 1%. بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء بسرعة على الثقوب المولدة بالضوء في CdS (كبريتيد الكادميوم) بواسطة كحول فورفوريل المرتبط بـ β-CD (β-cyclodextrin)، مما أدى إلى إنتاج فورفورال قدره 96.5 ميكرومول جم-1567 ساعة-1 مع انتقائية تزيد عن 1%.

يفتح هذا البحث المتقدم إمكانيات جديدة لبناء أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي عالية الكفاءة للتطبيقات العملية. ومن خلال الاستفادة من التفاعلات ثنائية الاتجاه بين المضيف والضيف، يمكن للباحثين تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل ثاني أكسيد الكربون والأكسدة العضوية، مما يؤدي إلى إنتاج مواد كيميائية قيمة. ويقربنا هذا العمل خطوة أخرى من تحقيق تقنيات مستدامة وفعالة لخفض الكربون.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كيف يعمل التفاعل ثنائي الاتجاه بين المضيف والضيف على تعزيز تقليل ثاني أكسيد الكربون بواسطة التحفيز الضوئي؟

ج: تسمح التفاعلات ثنائية الاتجاه بين المضيف والضيف بتجميع المحفز والمواد المتفاعلة على سطح المحسس الضوئي، مما يقلل من مسافة النقل للحوامل المولدة ضوئيًا ويعزز التخفيض الفعال لثاني أكسيد الكربون.

س: ما هي مزايا اقتران اختزال ثاني أكسيد الكربون بالأكسدة العضوية؟

ج: إن اقتران تخفيض ثاني أكسيد الكربون مع الأكسدة العضوية يسمح بإنتاج مواد كيميائية ذات قيمة مضافة واستخدام المواد العضوية المشتقة من الكتلة الحيوية كمواد أولية متجددة.

س: ما هي أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث؟

ج: أظهر البحث أن التفاعلات ثنائية الاتجاه بين المضيف والضيف يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة تقليل ثاني أكسيد الكربون بالتحفيز الضوئي، مما يؤدي إلى إنتاجية عالية من حمض الفورميك والفورفورال مع انتقائية ممتازة.

س: كيف يساهم هذا البحث في أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي؟

ج: يوفر هذا العمل نهجًا جديدًا لتطوير أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي العملية وعالية الكفاءة، ويقدم حلولاً محتملة لظاهرة الاحتباس الحراري واستدامة الطاقة.

المصدر

المجلة الصينية للحفز. دوى: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7