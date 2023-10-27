تُحدث تقنية الكاميرا الجديدة ثورة في التصوير القمري لمهمات القمر المستقبلية

يتعاون رواد الفضاء والعلماء الأوروبيون مع فريق تصوير Artemis التابع لناسا لتطوير كاميرا مبتكرة ستحدث ثورة في التصوير القمري لمهمات القمر المستقبلية. يتم اختبار الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت بإسبانيا، كجزء من برنامج PANGEA التدريبي.

لعب برنامج PANGEAA، وهو برنامج مصمم لإعداد رواد الفضاء للمهمات القمرية القادمة، دورًا حاسمًا في اختبار قدرات HULC. يسمح هذا البرنامج لرواد الفضاء بمحاكاة سيناريوهات الاستكشاف الجيولوجي أثناء استخدام الكتاب الميداني الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية لتوثيق عملهم. تتيح الأداة لمدرسي الجيولوجيا تقديم الدعم في الوقت الفعلي للطاقم أثناء عملهم الميداني.

لقد عزز HULC بشكل كبير تجربة استكشاف سطح القمر لرواد الفضاء، وزودهم بقدرات تصوير عالية الجودة. تم تجهيز هذه الكاميرا القمرية المتطورة، المصنوعة من كاميرات احترافية جاهزة للاستخدام، بحساسية عالية للضوء وعدسات حديثة. فهو يضمن إمكانية توثيق الاكتشافات العلمية بشكل فعال خلال مهمات القمر المستقبلية.

ولجعل HULC جاهزًا للاستخدام في الفضاء، أجرى مهندسو ناسا العديد من التحسينات الرئيسية، بما في ذلك إضافة غطاء للحماية من الغبار والحرارة وأزرار مريحة. تتيح هذه التعديلات تشغيل الكاميرا بسهولة بواسطة رواد الفضاء الذين يرتدون بدلات فضائية ضخمة.

خلال برنامج PANGEA، أشاد رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية Thomas Pesquet، المعروف بمهاراته الاستثنائية في التصوير الفوتوغرافي، بتصميم HULC. وسلط الضوء بشكل خاص على الواجهة سهلة الاستخدام وميزات الحماية الموثوقة للكاميرا.

سيكون التقاط صور عالية الجودة أمرًا بالغ الأهمية للبحث العلمي خلال مهمات القمر المستقبلية. لذلك، كان اختيار العدسات المناسبة لـ HULC أحد الأهداف الأساسية لبرنامج PANGEA. تم اختبار الكاميرا بدقة في ظل ظروف مختلفة، مثل وضح النهار وظلام الكهوف البركانية، لمحاكاة البيئات القاسية للتصوير القمري.

وأكد جيريمي مايرز، قائد ناسا لكاميرا HULC، على أهمية التصميم البديهي وسهل الاستخدام لرواد الفضاء. وبالتعاون مع كبار علماء الكواكب في أوروبا، تأكد مايرز من أن الصور الملتقطة بواسطة HULC تفي بأعلى معايير الدقة وعمق المجال والتعرض، مما يزيد من الإمكانات العلمية للكاميرا.

على عكس كاميرا Hasselblad الميكانيكية المستخدمة خلال مهمة أبولو 11، تمثل كاميرا Artemis Moon قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا. ستكون هذه الكاميرا الرائدة أول كاميرا بدون مرآة مصممة للاستخدام المحمول في الفضاء، مما يوفر جودة صورة استثنائية في حالات الإضاءة المنخفضة. إن قدراتها المتقدمة تجعلها مثالية لالتقاط بيئة القمر الصعبة وعالية التباين.

مع استمرار الاختبار، تظل الوظيفة الأساسية للكاميرا دون تغيير، ولكن يتم إجراء تحسينات على الواجهة والإسكان. سيتم قريبًا إرسال نسخة من كاميرا HULC إلى محطة الفضاء الدولية لمزيد من الاختبارات. أجرت فرق ناسا اختبارات مكثفة لمواجهة التحديات الرئيسية للفضاء، بما في ذلك التأثيرات الحرارية والفراغية والإشعاعية والطبيعة الكاشطة للغبار القمري.

جيريمي مايرز واثق من أن التعديلات المستمرة ستؤدي إلى أفضل منتج ممكن - كاميرا قادرة على التقاط صور خلابة للقمر لسنوات قادمة، لتستخدمها الطواقم الدولية خلال رحلاتهم إلى القمر.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما أهمية تطوير الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)؟

يعد HULC أمرًا بالغ الأهمية لمهمات القمر المستقبلية لأنه يوفر إمكانات تصوير متقدمة لتوثيق الاكتشافات العلمية وتعزيز استكشاف سطح القمر.

2. كيف يتم اختبار HULC؟

يتم اختبار HULC في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت بإسبانيا، كجزء من برنامج تدريب PANGEA، الذي يقوم بإعداد رواد الفضاء للمهام القمرية القادمة.

3. ما هي التحسينات التي تم إدخالها على HULC لجعلها جاهزة للاستخدام في الفضاء؟

أضاف مهندسو ناسا بطانية للحماية من الغبار والحرارة وأزرارًا مريحة إلى HULC، مما يضمن سهولة استخدامها لرواد الفضاء الذين يرتدون بدلات فضائية ضخمة.

4. ما هي المزايا التي يقدمها HULC للتصوير القمري؟

تتميز HULC بحساسية عالية للضوء وعدسات متطورة، مما يتيح التقاط صور عالية الجودة في حالات الإضاءة المنخفضة، وهي ميزة مهمة للتصوير الفوتوغرافي للقمر.

5. ما الذي يجعل كاميرا Artemis Moon فريدة من نوعها؟

تعد كاميرا Artemis Moon أول كاميرا بدون مرآة مصممة للاستخدام المحمول في الفضاء. توفر تقنيتها المتقدمة جودة صورة ممتازة، خاصة في بيئة القمر الصعبة ذات التباين العالي.