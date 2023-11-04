استكشاف الكون: سعر العينات خارج كوكب الأرض

بعد رحلة رائعة استمرت سبع سنوات وامتدت لحوالي 4 مليارات ميل، قامت مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا بهبوط لطيف في صحراء يوتا في 24 سبتمبر 2023. حمولتها الثمينة؟ عينة تم جمعها من الكويكب بينو.

وينتظر العلماء بفارغ الصبر الفرصة لدراسة نصف رطل من المواد التي تم جلبها من الكويكب الذي يبلغ وزنه 85 مليون طن. يمكن لهذه العينة أن تلقي الضوء على تكوين النظام الشمسي، وربما تكشف ما إذا كانت الكويكبات مثل بينو تحتوي على المكونات الكيميائية الضرورية للحياة.

بميزانية مبدئية تبلغ 800 مليون دولار، تقدر التكلفة النهائية للمهمة بحوالي 1.16 مليار دولار. في حين أن هذا قد يبدو باهظًا، إلا أنه يتضاءل بالمقارنة مع بعض المواد الأخرى ذات القيمة المذهلة التي عرفها الجنس البشري.

على سبيل المثال، تم استخدام صخور القمر في البيئات التعليمية، مما يسمح للطلاب والمتحمسين بالاحتفاظ بقطعة من التاريخ الفلكي. وقد جلبت هذه الصخور، التي تم جمعها خلال مهمات أبولو بين عامي 1969 و1972، ما مجموعه 842 رطلاً من العينات القمرية. وبعد تعديلها وفقاً للتضخم، بلغت تكلفة برنامج أبولو مبلغاً مذهلاً بلغ 257 مليار دولار. ومع ذلك، كانت العينات القمرية نفسها فعالة من حيث التكلفة نسبيًا، حيث بلغت 19 مليون دولار للأونصة.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط وكالة ناسا لإعادة عينات من المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، بهدف الكشف عن أي آثار للحياة القديمة على الكوكب الأحمر. تهدف مهمة عودة عينات المريخ إلى استرداد 2030 أنبوبًا من العينات يبلغ وزنها الإجمالي رطلًا واحدًا. على الرغم من الإثارة المحيطة بهذه المهمة، فإن تعقيد المسعى، الذي يشمل العديد من الروبوتات والمركبات الفضائية، رفع التكلفة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار. وبالتالي، تقدر تكلفة الأونصة الواحدة من عينات المريخ بمبلغ 11 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من تكلفة عينات بينو.

في حين أن هذه المهام خارج كوكب الأرض تستحوذ على عناوين الأخبار وموارد كبيرة، فمن الجدير بالذكر أن الأرض تتلقى مطرًا مستمرًا من العينات المجانية من النظام الشمسي. كل يوم، يدخل حوالي 50 طنًا من الصخور الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض. يحترق معظمها قبل أن يصل إلى الأرض، ولكن تلك التي تتشكل منها تعتبر نيازك، والعديد منها ينشأ من الكويكبات.

على الرغم من أن التعرف على النيازك واسترجاعها قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أنها تأتي في أنواع مختلفة ونطاقات أسعار. تحتوي الكوندريتات، وهي النوع الأكثر شيوعًا، على حبيبات مستديرة تسمى الكوندريتات والتي تشكلت منذ مليارات السنين. يمكن شراؤها عبر الإنترنت مقابل 15 دولارًا للأونصة. النيازك الحديدية، التي تمتلك خصائص مميزة مثل القشرة الداكنة والبلورات المعدنية الداخلية، يمكن أن تكون أكثر تكلفة بحوالي 50 دولارًا للأونصة. يمكن أن يصل سعر البلاسيت، وهو نوع نادر من النيزك الحديدي الحجري المختلط بمعدن الزبرجد الزيتوني، إلى أسعار تتجاوز 1,000 دولار للأونصة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض النيازك تنشأ من القمر والمريخ، مما يوفر جاذبية أكبر لهواة الجمع. تم التعرف على ما يقرب من 600 نيزك على أنها قمرية الأصل، ويبلغ وزن أكبرها 4 أرطال. بيعت هذه العينات القمرية بحوالي 4,700 دولار للأونصة. من ناحية أخرى، لا تزال النيازك المريخية أكثر ندرة، حيث يوجد حوالي 175 حالة مؤكدة فقط. يمكن أن تصل تكلفة امتلاك قطعة من المريخ إلى حوالي 11,000 ألف دولار للأوقية.

على الرغم من أن هذه العينات قد تكون آسرة، إلا أن طبيعتها "الحرة" تمثل قيودًا. لا يمكن تحديد الأصول الدقيقة لنيازك القمر والمريخ، مما يقلل من قيمتها العلمية. علاوة على ذلك، بمجرد وصولهم إلى الأرض، يبدأون في تجربة التلوث، مما يجعل من الصعب التأكد مما إذا كانت أي ميكروبات موجودة داخلهم هي خارج كوكب الأرض حقًا.

بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالعناصر والمعادن باهظة الثمن، فإن الندرة غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يمكن أن تكون الأحجار الكريمة الثمينة مثل الزمرد عالي الجودة أغلى بما يصل إلى 10 مرات من الذهب، في حين يمكن أن يصل سعر الماس الأبيض إلى 100 مرة أعلى. وبشكل خاص، فإن الماس الذي يحتوي على شوائب البورون، مما يمنحه لوناً أزرقاً حيوياً، يمكن أن ينافس تكلفة العينات القادمة من المريخ، حيث يصل سعره إلى 550 مليون دولار للأونصة.

إذا غامرنا بالدخول إلى عالم المواد الاصطناعية، فإن الفوليرين داخلي السطوح يأخذ الجائزة الأغلى. تعتبر هذه "الأقفاص" الكربونية الصغيرة التي تحتوي على النيتروجين المحتجز بداخلها مستقرة بشكل لا يصدق ويمكن استخدامها لحفظ الوقت في الساعات الذرية. تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار للأونصة، وهي تمثل استثمارًا استثنائيًا في الدقة والتقدم العلمي.

في حين أن تكلفة بعثات إعادة العينات من خارج كوكب الأرض قد تبدو مرتفعة، فمن المهم أن ندرك القيمة الهائلة التي تحملها في توسيع فهمنا للكون. وبينما نواصل استكشاف الكون، فإن هذه المساعي تدفع حدود معرفتنا وتشعل فضولنا الجماعي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي تكلفة مهمة NASA OSIRIS-REx؟

بلغت ميزانية مهمة NASA OSIRIS-REx في البداية 800 مليون دولار، لكنها تكلفت في النهاية حوالي 1.16 مليار دولار.

2. كم بلغت تكلفة برنامج أبولو؟

لقد كلف برنامج أبولو، الذي أعاد أول مواد من خارج الأرض من القمر، ما مجموعه 257 مليار دولار، بعد تعديلها حسب التضخم.

3. ما هي التكلفة التقديرية لمهمة عودة عينات المريخ؟

من المتوقع أن تكلف مهمة عودة عينة المريخ حوالي 11 مليار دولار.

4. ما هي تكلفة النيازك القمرية؟

يمكن أن تكلف النيازك القمرية، التي وصلت إلى الأرض من القمر، حوالي 4,700 دولار للأونصة.

5. كم تبلغ تكلفة النيازك المريخية؟

يمكن أن تكلف النيازك المريخية، وهي نوع نادر من العينات خارج كوكب الأرض، حوالي 11,000 دولار للأونصة.