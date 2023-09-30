ناسا تنجح في استرداد عينات من الكويكبات من الفضاء السحيق

نجحت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في إعادة عينات من كويكب من الفضاء السحيق بعد مهمة استمرت سبع سنوات. ولدى وصولها إلى الأرض، هبطت الكبسولة الصغيرة التي تحتوي على العينات بالمظلة في صحراء يوتا، بينما واصلت السفينة الأم رحلتها إلى كويكب آخر.

وهبطت الكبسولة في منطقة عسكرية نائية بعد أربع ساعات من إطلاقها من مسافة 63,000 ألف ميل. وأعلن فريق عمليات استعادة مهمة المريخ عن الهبوط الناجح، حيث هبطت الكبسولة قبل الموعد المحدد بثلاث دقائق. فتحت المظلة المستخدمة أثناء الهبوط أعلى بأربع مرات من المتوقع، مما يشير إلى معدل تباطؤ أعلى.

ولراحة العلماء ومراقبي المهمة، ظلت الكبسولة سليمة وخالية من أي تلوث، وحافظت على عيناتها التي يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة. وفي غضون ساعتين من الهبوط، تم نقل الكبسولة إلى غرفة الأبحاث المؤقتة في ميدان الاختبار والتدريب في ولاية يوتا التابع لوزارة الدفاع.

وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى أن الكبسولة تحتوي على كوب واحد على الأقل من ركام الكويكب الغني بالكربون المسمى بينو. وسيتم تأكيد المبلغ الدقيق عند فتح الحاوية في الأيام القليلة المقبلة. لقد انسكبت بعض المواد بالفعل وطفوت بعيدًا أثناء عملية التجميع قبل ثلاث سنوات.

واليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي نجحت في إعادة عينات من الكويكبات، لكن مهمة ناسا تمثل أكبر عملية إعادة عينات منذ هبوط أبولو على القمر. ستوفر العينات التي تم جمعها رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين الأرض والحياة، مما يمنح العلماء لمحة غير عادية عن المراحل المبكرة لنظامنا الشمسي.

بدأت مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018، وجمعت العينات في عام 2020 باستخدام ذراع فراغية. قطعت المركبة الفضائية مسافة 4 مليارات ميل طوال رحلتها.

وسيتم نقل العينات جوا إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن صباح الاثنين. يضم مركز جونسون للفضاء بالفعل مئات الأرطال من صخور القمر التي جمعها رواد فضاء أبولو. يتوق العلماء إلى فتح الحاوية وقياس كمية المواد التي تم الحصول عليها من بينو بدقة.

إن نجاح مهمة أوزوريس-ريكس يجعل وكالة ناسا تقترب خطوة أخرى من فهم التركيب الكيميائي المبكر للكويكبات، وتكوين الماء، والوحدات الأساسية للحياة. وستكون البيانات التي تم جمعها حاسمة أيضًا للجهود المستقبلية لإبعاد الكويكبات التي قد تشكل تهديدًا للأرض. وبينما يواصل أوزوريس ريكس مهمته، فهو يتجه حاليًا نحو الكويكب أبوفيس، الذي سيصل إليه في عام 2029.

يمثل هذا الاسترداد الناجح لعينات الكويكب العينة الثالثة لناسا العائدة من المهام الروبوتية في الفضاء السحيق. استعادت الوكالة سابقًا عينات من الرياح الشمسية باستخدام مركبة جينيسيس الفضائية في عام 2004، ونجحت في نقل غبار المذنب باستخدام مركبة ستاردست الفضائية في عام 2006. وفي حين أن خطط إعادة عينات المريخ معلقة حاليًا، إلا أن مركبة بيرسيفيرانس الجوالة كانت تجمع عينات أساسية من الكوكب للمستقبل. النقل إلى الأرض.

مصادر:

- مارسيا دان، وكالة أسوشيتد برس