تتجه المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا إلى كويكب مغطى بالمعدن

شرعت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمة مدتها ست سنوات لاستكشاف كويكب مغطى بالمعادن، وهي الأولى من نوعها في مجال استكشاف الكويكبات. تم تسمية المركبة الفضائية، التي أطلقتها SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، على اسم الكويكب الذي ستدرسه. ويُعتقد أن هذا الكويكب على وجه التحديد هو بقايا قلب كوكب مبكر، مما يوفر للعلماء رؤى قيمة حول مراكز الأرض والكواكب الأرضية الأخرى.

وعلى عكس معظم الكويكبات الصخرية أو الجليدية، يقع هذا الكويكب الغني بالمعادن في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. يعد Psyche أكبر الكويكبات التسعة المعروفة الغنية بالمعادن. ويقدر العلماء أن عرض الكويكب يبلغ نحو 144 ميلا (232 كيلومترا) وطوله 173 ميلا (280 كيلومترا)، ويتكون سطحه بشكل أساسي من الحديد والنيكل ومعادن أخرى.

وبالإضافة إلى دراسة تكوين الكويكب، يأمل العلماء في الكشف عن معلومات حول كوكبنا. يولد اللب الحديدي للأرض مجالًا مغناطيسيًا يحمي غلافنا الجوي ويجعل الكوكب صالحًا للسكن. ومن خلال دراسة اللب المعدني لهذا الكويكب، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل للعمليات التي أدت إلى تكوين كوكبنا والظروف اللازمة لنشوء الحياة.

وستتخذ المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، والتي تقودها جامعة ولاية أريزونا، طريقا ملتويا للوصول إلى الكويكب. ستتلقى المركبة الفضائية دفعة من الجاذبية من المريخ في عام 2026 قبل أن تصل إلى الكويكب في عام 2029. وستحاول الدخول في مدار حول الكويكب، وتدور على مسافات مختلفة. تم تجهيز المركبة الفضائية بالدفع الكهربائي الشمسي ونظام اتصالات تجريبي يستخدم الليزر بدلاً من موجات الراديو، مما يزيد من تدفق البيانات من الفضاء السحيق إلى الأرض.

وتتوقع ناسا أن توفر المهمة بيانات قيمة يمكن أن تساهم في استكشاف الفضاء في المستقبل، بما في ذلك إمكانية نقل مقاطع فيديو من القمر أو المريخ. وكان تأخر إطلاق المركبة الفضائية بسبب مشاكل في اختبار البرمجيات، لكن الجدول الزمني المعدل يسمح بفترة سفر إضافية للوصول إلى الكويكب.

وبشكل عام، تمثل مهمة Psyche فرصة مثيرة لاستكشاف عالم معدني فريد من نوعه والكشف عن رؤى مهمة حول تكوين وتكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض.

مصادر:

- مارسيا دان، وكالة أسوشيتد برس