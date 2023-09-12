تلسكوب ويب يكتشف غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي K2-18 b

كشف تحقيق جديد أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن وجود جزيئات حاملة للكربون، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي K2-18 b. K2-18 b، الذي يبلغ كتلته 8.6 مرة كتلة الأرض، يدور حول نجم قزم بارد في المنطقة الصالحة للسكن ويقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض.

تُضاف هذه النتائج إلى الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن K2-18 b يمكن أن يكون كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، مما يعني أنه لديه القدرة على امتلاك غلاف جوي غني بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيط المائي. يوفر هذا الاكتشاف لمحة رائعة عن كوكب لا يشبه أي شيء في نظامنا الشمسي، ويثير آفاقًا مثيرة للاهتمام حول عوالم يحتمل أن تكون صالحة للحياة في أماكن أخرى من الكون.

حصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي على أطياف K2-18 b، والتي أظهرت وفرة من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. ويدعم نقص الأمونيا أيضًا الفرضية القائلة باحتمال وجود محيط مائي تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين في K2-18 b. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اكتشاف محتمل لجزيء يسمى ثنائي ميثيل كبريتيد، والذي يتم إنتاجه على الأرض فقط عن طريق الحياة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحقق من صحة تأكيد وجودها.

إن الاقتراح القائل بأن K2-18 b يمكن أن يكون كوكبًا خارجيًا من نوع Hycean هو أمر مثير للاهتمام لأنه يُعتقد أن هذه العوالم هي بيئات واعدة للبحث عن أدلة على وجود حياة على الكواكب الخارجية. تعد عوالم هيسيان الأكبر حجمًا أكثر ملاءمة لملاحظات الغلاف الجوي، مقارنة بالكواكب الصخرية الأصغر.

وبينما يقع K2-18 b في المنطقة الصالحة للسكن ويحتوي على جزيئات حاملة للكربون، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الكوكب يمكنه دعم الحياة. ويشير حجمه الكبير إلى وجود غطاء كبير من الجليد عالي الضغط في باطنه، على غرار كوكب نبتون.

تسلط هذه الاكتشافات الضوء على أهمية أخذ البيئات المتنوعة الصالحة للسكن في الاعتبار عند البحث عن الحياة في أماكن أخرى من الكون. ستوفر الملاحظات المستقبلية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي مزيدًا من الأفكار حول الغلاف الجوي لـ K2-18 b وربما تؤكد وجود كبريتيد ثنائي الميثيل.

مصادر:

– كوكب خارج المجموعة الشمسية: الكوكب الخارجي (أو الكوكب خارج المجموعة الشمسية) هو كوكب يقع خارج نظامنا الشمسي، ويدور حول نجم آخر غير الشمس.

– ناسا: تأسست عام 1958، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تركز على استكشاف الفضاء والبحث العلمي.

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST أو Webb) هو مرصد مداري يعمل بالأشعة تحت الحمراء يكمل اكتشافات تلسكوب هابل الفضائي.