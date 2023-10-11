هل تتطلع لاستكشاف سماء الليل باستخدام بصريات عالية الجودة؟ تقدم Walmart عرضًا رائعًا على منظار Celestron SkyMaster 25×70، حيث يمكنك توفير 25% مقارنة بشرائها من Amazon خلال حدث Prime Day. تعد هذه الصفقات المناهضة لـ Prime Day وسيلة لتجار التجزئة الآخرين لتقديم خصومات تنافسية بينما تستضيف أمازون مبيعاتها.

Celestron هي شركة مصنعة مشهورة معروفة بإنتاج مناظير عالية الجودة وموثوقة. في الواقع، تم عرض ثلاثة من نماذج SkyMaster الخاصة بهم في أفضل دليل مناظير لدينا. يوفر SkyMaster 25×70 تكبيرًا قويًا بمقدار 25x وقدرة ممتازة على تجميع الضوء بفتحة 70 مم. تأتي مع حقيبة حمل، مما يجعل النقل خاليًا من المتاعب.

تم تجهيز المنظار بمنشور BaK-4 وبصريات متعددة الطبقات، مما يعزز التباين ويوفر رؤية أكثر وضوحًا لأهدافك. كما أنها توفر راحة طويلة للعين، مما يجعلها مريحة للأشخاص الذين يرتدون النظارات.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمراقبة النجوم، يعد منظار Celestron SkyMaster 25×70 خيارًا مثاليًا. بفضل عدساتها الموضوعية الكبيرة والتكبير/التصغير القوي، توفر تجربة مشاهدة ممتازة لسماء الليل.

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بالنظر إلى ميزاته والسعر المخفض البالغ 59 دولارًا، فإن منظار Celestron SkyMaster 25×70 يوفر قيمة رائعة مقابل المال. في حين أن هناك خيارات متاحة أكثر تكلفة، فإن هذه المناظير توفر استثمارًا منخفض المخاطر نسبيًا للمهتمين بمراقبة النجوم ومراقبة الأهداف الأرضية من مسافة بعيدة.

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المواصفات الرئيسية: قطر العدسة الموضوعية 70 مم، تكبير 25 مرة، منشور BaK-4، بصريات متعددة الطبقات، راحة طويلة للعين، وحقيبة حمل متضمنة.

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– منظار سيليسترون سكاي ماستر 25×70 من وول مارت