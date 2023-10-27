منكب الجوزاء: كشف أسرار تطور النجوم

النجوم، تلك الأجرام السماوية الرائعة، هي بمثابة شريان الحياة للعديد من أنظمة الكواكب، بما في ذلك نظامنا. ومن خلال طاقتها المشعة، يزدهر نظامنا البيئي. وبينما تضيء أشعة الشمس الغلاف الجوي، تنخرط النباتات في رقصة آسرة، وتحول هذه الطاقة إلى غذاء. تعتمد الحيوانات على هذه النباتات، مما يخلق توازنًا دقيقًا داخل العالم الطبيعي. ومع ذلك، فإن الإقامة على مقربة من أحد النجوم ليست دائمًا أمرًا رائعًا. في بعض الأحيان، يمكن للنجوم أن يظهروا نوبات غضب غير عادية.

مثل هذا المشهد السماوي هو بمثابة الأساس لفيلم الكارثة الآسر "Solar Attack"، المتاح الآن للبث على قناة Peacock. تدور هذه التجربة السينمائية حول انبعاث كتلة إكليلية هائلة من الشمس، مما يعرض احتمالية مرعبة لإشعال السماء. ومن المثير للاهتمام أن هذه الانفجارات النجمية تسلط الضوء أيضًا على السلوك الغامض لنجم منكب الجوزاء، وهو النجم الذي استحوذ على اهتمام علماء الفلك في السنوات الأخيرة.

في عام 2019، شهد منكب الجوزاء، النجم العملاق الأحمر الذي كان على عتبة مرحلته النهائية، حدثًا بالغ الأهمية. يقع منكب الجوزاء في كوكبة الجبار، ويفوق حجمه الضخم قدرتنا على الفهم. وإذا تم وضعها داخل نظامنا الشمسي، فإن حافتها الخارجية سوف تنحرف إلى ما هو أبعد من مدار كوكب المشتري. في نهاية المطاف، سوف يستسلم منكب الجوزاء لمصيره، مما يتسبب في حدوث مستعر أعظم مبهر قد يزين سماءنا أثناء النهار. من المحتمل أن يحدث هذا الانفجار النجمي الاستثنائي في المستقبل القريب أو يحدث بعد دهور من الآن، حتى 100,000 ألف عام من الآن.

على الرغم من أن علماء الفلك اعتقدوا في البداية أنهم كانوا يشهدون مقدمة مشهد منكب الجوزاء النجمي خلال التعتيم الكبير الذي لوحظ في عام 2019، إلا أن التحليل الإضافي كشف عن حقيقة مختلفة. عاد منكب الجوزاء خلسة إلى حالته الطبيعية خلال الأشهر التالية، مما حير المجتمع الفلكي. قدم التحقيق في الصور التي تم التقاطها قبل وأثناء وبعد الحدث المعروف باسم حدث التعتيم العظيم (GDE) رؤى كاشفة. ومن المثير للدهشة أن منكب الجوزاء لم يشهد انخفاضًا فعليًا في السطوع. وبدلاً من ذلك، تشوه إدراكنا عندما نظرنا عبر سحابة من الحطام النجمي.

اكتشف الباحثون أنه بينما تضاءلت كمية الضوء التي تصل إلى الأرض، تكثف الغلاف الضوئي لنجم منكب الجوزاء في نفس الوقت. تتوافق هذه الظاهرة مع طرد كميات كبيرة من المواد من سطح النجم، على غرار الأحداث المتكررة التي يتم ملاحظتها على الشمس، خاصة خلال فترات النشاط الشمسي المتزايد. لا تشكل هذه الانفجارات، التي يطلق عليها اسم "الانبعاث الكتلي الإكليلي"، خطرًا كبيرًا على كوكبنا، ولكنها يمكن أن تعطل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والأنظمة الكهربائية.

هذه الحادثة الفريدة، التي شوهدت لأول مرة، تركت علماء الفلك في حالة ذهول ويسعون إلى فهم أعمق. وأعربت أندريا دوبري من مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد وسميثسونيان في كامبريدج بولاية ماساتشوستس عن دهشتها قائلة: "لم نشهد من قبل قط قذفًا جماعيًا ضخمًا لسطح نجم". لقد تركنا شيئًا يحدث لا نفهمه تمامًا. إنها ظاهرة جديدة تمامًا يمكننا ملاحظتها مباشرة وحل تفاصيل السطح باستخدام هابل. نحن نشاهد تطور النجوم في الوقت الحقيقي.

إن ضخامة انفجار منكب الجوزاء أكسبته لقبًا جديدًا: القذف الكتلي السطحي (SME). على الرغم من أنه فشل في تقديم إشارة وشيكة للمستعر الأعظم الوشيك، إلا أن هذا الحدث يقدم رؤى قيمة حول عملية فقدان الكتلة النجمية وتطور النجوم مع اقترابها من مراحلها النهائية.

بينما ننتظر بفارغ الصبر النهاية الكبرى، استمتع بالفيلم المثير "Solar Attack"، المتوفر الآن للبث المباشر على Peacock.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو القذف الكتلي الإكليلي (CME)؟

يشير الطرد الكتلي الإكليلي إلى طرد كميات كبيرة من المواد من سطح النجم، ويرتبط عادةً بالنشاط الشمسي العالي. وعلى الرغم من أنها لا تشكل تهديدًا مباشرًا لكوكبنا، إلا أنها يمكن أن تعطل عمليات الأقمار الصناعية وتؤثر على الأنظمة الكهربائية.

ما هو السوبرنوفا؟

المستعر الأعظم هو انفجار هائل يحدث في نهاية دورة حياة النجم، مما يؤدي إلى انفجار شديد الإشعاع. قد يُظهر هذا الانفجار لمعانًا ملحوظًا، مما يجعله مرئيًا حتى أثناء ساعات النهار.

ما هو التطور النجمي؟

يشمل التطور النجمي التغيرات التدريجية التي تحدث داخل النجم على مدار حياته. ويشمل المراحل المختلفة التي تمر بها النجوم، منذ تكوينها وحتى زوالها النهائي.

أين يمكنني مشاهدة "الهجوم الشمسي"؟

يمكنك الاستمتاع بالفيلم المثير "Solar Attack" من خلال توفره عبر البث المباشر على Peacock.