الاكتشافات البيولوجية: آلية الدفاع الجديدة لعضية الثدييات والنحل الطنان

في إنجاز حديث، توصل فريق من علماء الأحياء الخلوية في ETH Zurich إلى اكتشاف مهم من خلال تحديد عضية جديدة تسمى exclusome في خلايا الثدييات. ويتكون الجسم الحصري من حلقات الحمض النووي المعروفة باسم البلازميدات. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لدراسة العمليات والوظائف الخلوية المرتبطة بالاستبعاد.

وفي الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء في جامعة إكستر أن النحل الطنان لديه آلية دفاعية فريدة ضد الدبابير الآسيوية. عند الهجوم، يسقط النحل الطنان على الأرض، مما يتسبب في فقدان الدبابير قبضتها. يسمح هذا السلوك للنحل بالتخلص من مهاجميه والهروب دون أن يصاب بأذى.

بالانتقال إلى أخبار التكنولوجيا، طور الباحثون في جامعة يوفاسكولا تقنية رائدة تعتمد على رياضيات القرن الثامن عشر. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأبسط لا تتطلب بالضرورة التعلم العميق لأداء المهام المعقدة. ولهذا الاكتشاف آثار على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وصديقة للموارد.

وفي مجال الروبوتات، ابتكر المهندسون في جامعة نورث وسترن نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصميم روبوتات جديدة من الصفر خلال ثواني فقط. توضح قدرة النظام على تصميم روبوت يمشي في غضون دقيقة إمكانية تحقيق تقدم سريع في تصميم الروبوت.

بالإضافة إلى ذلك، نجح فريق من مهندسي الروبوتات في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في إنشاء واختبار قابض روبوتي ناعم بوزن 130 جرامًا قادرًا على رفع جسم يبلغ وزنه 100 كجم. يوضح هذا الإنجاز التقدم المحرز في تطوير أنظمة روبوتية خفيفة الوزن لكنها قوية.

وفي مجال علم المواد، طور المهندسون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو مادة مبتكرة لتخزين الطاقة يمكن أن تعمل أيضًا كغلاف وبطارية للأدوات الإلكترونية. تتمتع هذه المادة بالقدرة على إحداث ثورة في تصميم ووظائف الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وبالانتقال إلى الأبحاث الطبية، وجد فريق من الباحثين من مؤسسات مختلفة أن الجهاز المناعي لدى الرضيع البشري لديه استجابة فريدة وفعالة لعدوى SARS-CoV-2. واكتشفوا أن الرضع يحتفظون باستجابة الأجسام المضادة لمدة تصل إلى 300 يوم، مما يشير إلى رؤى محتملة لاستراتيجيات العلاج والوقاية من كوفيد-19.

وفي نتائج علمية أخرى، كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أبيريستويث، أن “حجر المذبح” في ستونهنج نشأ من مصدر مختلف عن الحجارة الأخرى التي يتكون منها النصب القديم. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول بناء وتاريخ ستونهنج.

وأخيرًا، اكتشف الباحثون في المعهد النرويجي للصحة العامة تأثيرًا جانبيًا محتملاً للقاحات كوفيد-19 لدى النساء في سن الإنجاب، ألا وهو النزيف المهبلي. تسلط هذه النتيجة الضوء على أهمية مراقبة وفهم النطاق الكامل للآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالتطعيم.

تساهم هذه الاكتشافات العلمية المتنوعة في فهمنا لمختلف المجالات، بدءًا من علم الأحياء إلى التكنولوجيا وما بعدها. إنهم يمهدون الطريق لمزيد من البحث والابتكار والتقدم في هذه المجالات.

مصادر:

– البيولوجيا الجزيئية للخلية (2023). DOI: 10.1091/mbc.E23-04-0118

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