كسوف الشمس يجتاح الأمريكتين: أبرز الأحداث والكسوف القادم القادم

شهد يوم السبت كسوفًا كبيرًا للشمس، أسر المشاهدين في جميع أنحاء الأمريكتين. سمح هذا الحدث السماوي للمراقبين في أمريكا الشمالية والجنوبية بمشاهدة المنظر الآسر للقمر الجديد الذي يبدو وكأنه يأخذ قضمة من الشمس.

وحدث الكسوف على مدار بضع ساعات مع عبور القمر الجديد للشمس تدريجيا، ليغطي ما يصل إلى 90% منها في بعض المناطق. كانت النظارات الخاصة لكسوف الشمس ضرورية لمشاهدة هذه الظاهرة بأمان.

تختلف درجة حجب الشمس حسب الموقع. وشهدت مدينة نيويورك كسوفًا بنسبة 23%، بينما شهدت مدينة سولت ليك سيتي كسوفًا بنسبة 86%. وعلى الرغم من التغطية، إلا أنها لم تصبح مظلمة خلال الحدث، إذ حتى عندما يتم تغطية 95% من الشمس، تظل مستويات الضوء طبيعية نسبيًا.

واعتمدت شدة الكسوف على مدى قربه من ظل القمر، الذي امتد بعرض 115 ميلًا تقريبًا ومرر عبر تسع ولايات أمريكية، بما في ذلك أوريغون وكاليفورنيا وتكساس. وقد حظي الأشخاص الذين كانوا داخل هذا المسار بأفضل منظر لكسوف الشمس الحلقي، والذي قدم تأثير "حلقة النار" المذهل. وبما أن القمر يتماشى تمامًا مع الشمس، فقد طوقت هالة من ضوء الشمس صورة القمر الظلية لبضع دقائق.

وبعد رحلتها عبر الولايات المتحدة، كانت "حلقة النار" مرئية في مناطق تشمل شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وبليز، وغواتيمالا، وكوستاريكا، وبنما، والعديد من بلدان أمريكا الجنوبية. وشهدت مدينة مكسيكو سيتي كسوفًا جزئيًا للشمس بنسبة 70%، بينما رصدت مدينة ناتال الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في البرازيل "حلقة النار" الرائعة لمدة ثلاث دقائق و21 ثانية.

يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض في مداره الإهليلجي بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل. وينتج عن ذلك ظهور القمر الجديد أصغر من أن يحجب الشمس بالكامل أثناء الكسوف.

على الرغم من أن كسوف يوم السبت كان رائعًا، إلا أنه بمثابة مقدمة لكسوف كلي للشمس قادم في 8 أبريل 2024. وسيكون هذا الحدث مرئيًا في أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا وسيوفر فرصة نادرة لمشاهدة القمر الجديد بالكامل. تغطية قرص الشمس لمدة قصيرة من الزمن.

المصدر: استند المقال إلى معلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك "AFP عبر Getty Images" و"GreatAmericanEclipse.com".