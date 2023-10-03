ناسا تتوقع أن يصطدم الكويكب بينو بالأرض خلال 159 عامًا

أصدرت وكالة ناسا مؤخراً توقعات بأن كويكباً اسمه بينو في طريقه للاصطدام بالأرض بعد 159 عاماً، وتحديداً في 24 سبتمبر/أيلول 2182. وقد أثارت هذه الأخبار اهتماماً وقلقاً واسع النطاق، حيث غالباً ما تغرس التنبؤات حول نهاية العالم الخوف في نفوس الناس. عقول الناس.

على الرغم من وجود العديد من الادعاءات والنبوءات حول نهاية العالم عبر التاريخ، إلا أن أيًا منها لم يتحقق حتى الآن. ومع ذلك، عندما تأتي مثل هذه التنبؤات من وكالة ناسا، فإنها تميل إلى أن تحمل وزنًا ومصداقية أكبر. ظلت وكالة ناسا تراقب الفضاء منذ سنوات، وقد حددت الآن تاريخًا من المتوقع أن يضرب فيه كويكب ضخم الأرض.

ويبلغ حجم "بينو"، الذي يمر بالأرض كل ست سنوات، ما يقرب من نصف حجم الكويكب الذي يعتقد أنه أدى إلى انقراض الديناصورات. على الرغم من أن الاصطدام من بينو من شأنه أن يسبب دمارًا داخل دائرة نصف قطرها 600 ميل من موقع التحطم، إلا أنه يفتقر إلى النطاق اللازم لإثارة الانقراض في جميع أنحاء العالم. طمأنت وكالة ناسا الجمهور بأن احتمال اصطدام بينو بالأرض خلال 159 عامًا هو احتمال ضئيل للغاية.

تعمل ناسا بنشاط على استراتيجيات لتغيير مسار بينو وتجنب الاصطدام. والمهمة حاليًا في مراحلها النهائية، والعلماء واثقون من قدرتهم على منع وقوع حدث كارثي. تم تشبيه قوة الاصطدام، في حالة اصطدام بينو بالأرض، بقوة 22 قنبلة ذرية. ولمنع هذا المستوى من الدمار، تلتزم وكالة ناسا بضمان سلامة ورفاهية الكوكب.

وفي حين أن التاريخ المتوقع للاصطدام المحتمل قد يبدو بعيدًا، إلا أنه بمثابة تذكير بأهمية استكشاف الفضاء والحاجة إلى مراقبة ودراسة الأجرام السماوية التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض. ومن خلال فهم تحركات ومسارات الكويكبات مثل بينو، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المحتملة.

ردًا على الأخبار، تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بمزيج من الفكاهة والصدمة. أعرب الكثيرون عن امتنانهم للتنبيه المبكر، بينما ذكر آخرون مازحين أنهم من المحتمل ألا يكونوا موجودين خلال 159 عامًا ليشهدوا الحدث.

بشكل عام، فإن توقعات ناسا للاصطدام المحتمل بين الأرض وبينو بمثابة تذكير بالجهود المستمرة لحماية كوكبنا من التهديدات الكونية. ويسلط الضوء على أهمية البحث العلمي والإجراءات الاستباقية لحماية مستقبل البشرية.

المراجع:

- طاقم العمل. (تاريخ). ناسا تتوقع أن يصطدم الكويكب بينو بالأرض خلال 159 عامًا أخبار18.