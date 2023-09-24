مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا: عينات من الكويكب تهبط على الأرض

من المقرر أن تدخل العينات المرتقبة من مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا إلى الغلاف الجوي للأرض اليوم. أطلقت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، بحجم شاحنة النقل، كبسولة تحتوي على عينات من الركام والغبار تم جمعها من الكويكب بينو القريب من الأرض. تسافر الكبسولة بسرعة حوالي 27,650 ميلاً في الساعة ومن المتوقع أن تهبط بالقرب من مدينة سولت ليك في الساعة 10:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي. لقد ابتعدت المركبة الفضائية بالفعل عن الأرض لتبدأ مهمة جديدة لاستكشاف كويكب آخر، أبوفيس.

تم اكتشاف بينو في عام 1999، وهو عبارة عن "كويكب من كومة الركام"، يتكون من خليط من الصخور الفضائية المتماسكة معًا بواسطة الجاذبية. ويعتقد أن هذه الصخور انفصلت عن جسم أكبر ويبلغ عمرها حوالي 4.6 مليار سنة، ويعود تاريخها إلى تكوين النظام الشمسي. ومن المعروف أن بينو غني بالمواد الكربونية والمعادن الطينية المحتوية على الماء، مما يشير إلى أن الماء السائل كان موجودًا في السابق على الجسم الأكبر الذي تشكل منه.

ويتطلع العلماء إلى دراسة العينات من بينو لأنها يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للمكونات التي ساهمت في تكوين الكواكب، بما في ذلك الأرض، وخلق بيئات مناسبة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد دراسة بينو الباحثين على التنبؤ بشكل أفضل والدفاع ضد ضربات الكويكبات المحتملة. وعلى الرغم من عدم وجود خطر مباشر للاصطدام، تم تصنيف بينو على أنه "يحتمل أن يكون خطرا" ويدور حول الشمس كل 1.2 سنة، ويقترب من الأرض كل ست سنوات.

تضمنت مهمة أوزوريس-ريكس، التي بدأت في عام 2016، رسم خريطة لبينو لاختيار أفضل موقع لاستعادة العينات. وكانت الوجهة المختارة هي فوهة العندليب الخاصة بالكويكب. وبمجرد وصول العينات، سيتم استرجاعها على الفور لمنع التلوث ونقلها إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن.

وتكتسب هذه المهمة أهمية كبيرة، حيث تعمل عينات بينو بمثابة كبسولة زمنية من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي، مما يوفر رؤى قيمة حول أصول الحياة وطبيعة الكويكبات.

المصادر: ناسا