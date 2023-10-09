الأرض والقمر في صورة مذهلة التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية

التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) صورة خلابة للأرض والقمر في 8 يونيو 2023، أثناء دورانه فوق العراق. توفر الصورة ذات الزاوية المائلة منظورا فريدا، حيث يطل القمر على الطرف الجوي للأرض.

تُظهر الصورة، المأخوذة من ارتفاع 252 ميلاً (406 كيلومترًا)، الطرف الجوي للأرض، وهو حافة الغلاف الجوي. الضباب ذو اللون الأزرق الذي يظهر في الصورة هو طبقة الميزوسفير، التي تمتد حتى حوالي 50 ميلاً (80 كيلومترًا) قبل أن تنتقل إلى الغلاف الحراري، والذي يعتبر عادةً جزءًا من الفضاء الخارجي.

في وسط الصورة، يظهر القمر وهو يطل على الأفق. يبعد القمر حوالي 251,000 ميل (405,500 كيلومتر) عن الأرض في أبعد نقطة له، والمعروفة باسم الأوج. في هذه الصورة بالذات، يكون القمر في مرحلته الأحدب المتضائلة، والتي تحدث بين مرحلتي اكتمال القمر ونصف القمر.

تحت السحب الضعيفة في منتصف المشهد، هناك معلم مميز – بحيرة الأسد. تقع بحيرة الأسد في شمال سوريا، وهي أكبر بحيرة في البلاد وتعمل كمصدر حيوي لمياه الشرب والري في المنطقة. تم إنشاء الخزان بواسطة سد الطبقة، والذي يعد أيضًا أكبر سد للطاقة الكهرومائية في سوريا.

تم التقاط هذه الصورة المذهلة، التي تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon D5 الرقمية باستخدام طول بؤري يبلغ 25 ملم، بواسطة أحد أفراد طاقم Expedition 69. تم اقتصاص الصورة، التي قدمها مرفق مراقبة الأرض لطاقم محطة الفضاء الدولية ووحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد في مركز جونسون الفضائي، وتحسينها لتحسين التباين، مع إزالة عناصر العدسة لتقديم رؤية أكثر وضوحًا للأرض والقمر.

يدعم برنامج محطة الفضاء الدولية المختبر كجزء من مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني، ويتعاون مع رواد الفضاء لالتقاط صور قيمة للأرض للاستخدام العلمي والعام. تم توفير هذه الصورة المحددة بموجب عقد NASA-JSC مع GeoControl Systems.

مصادر:

- محطة الفضاء الدولية: تعريف.

– ناسا: نظرة عامة.