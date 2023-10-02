تحتفل المكتبة بالذكرى السنوية الخامسة والستين لتأسيس وكالة ناسا بأنشطة ذات طابع فضائي

استضافت مكتبة بن إف ماكدونالد في كوربوس كريستي بولاية تكساس احتفالاً خاصاً يوم السبت لتكريم الذكرى السنوية الخامسة والستين لناسا. وتضمن الحدث العديد من الأنشطة والتجارب المصممة لإشراك الزوار وتثقيفهم حول استكشاف الفضاء.

وكان من أبرز أحداث الاحتفال توفير سماعات الواقع الافتراضي، مما يسمح للأطفال بالانغماس في تجربة محطة الفضاء الدولية (ISS). ومن خلال هذه السماعات، يمكن للأطفال استكشاف بيئة الفضاء الخارجي والحصول على لمحة عن الحياة اليومية لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وبالإضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي، نظمت المكتبة أنشطة أخرى لتعزيز مشاركة الحضور. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الفضول والمعرفة حول إنجازات ناسا ومهامها المستمرة. ومن العروض التفاعلية التي تعرض الصواريخ والمركبات الفضائية إلى التجارب العملية، قدم الحدث تجربة شاملة تتعلق بالفضاء للزوار من جميع الأعمار.

تعد مبادرة المكتبة للاحتفال بالذكرى السنوية لناسا بمثابة تذكير بمساهمات الوكالة الكبيرة في استكشاف الفضاء على مدار العقود الستة والنصف الماضية. تأسست ناسا، وهي اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، في 29 يوليو 1958. منذ إنشائها، كانت ناسا في طليعة التقدم العلمي والتكنولوجي في أبحاث واكتشافات الفضاء.

ومن خلال استضافة مثل هذه الأحداث، تسعى المكتبات إلى جعل التعلم عن الفضاء متاحًا وممتعًا للمجتمع. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تعزيز المعرفة العلمية وإثارة الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بين العقول الشابة.

المصدر: 3News على موقع KIIITV.com (تم حذف عنوان URL لإعادة الصياغة)