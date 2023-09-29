الكشف عن الشبكة الكونية المخفية للخيوط في الكون

حقق علماء الفلك اكتشافًا مهمًا، حيث اكتشفوا بشكل مباشر الشبكة الواسعة من الخيوط التي تربط الكون. هذه الشبكة الكثيفة، المعروفة باسم الشبكة الكونية، لم تتم ملاحظتها سابقًا إلا حول الأجسام الساطعة مثل النجوم الزائفة. ومع ذلك، كشفت الملاحظات الجديدة عن وهج خافت لهذه الخيوط الممتدة عبر الفضاء بين المجرات، مما يوفر رؤى قيمة حول بنية الكون وتطوره.

تتكون الشبكة الكونية من المادة المظلمة، التي تربط المجرات والمجموعات على مسافات شاسعة. هذه الخيوط، التي تشكلت في المراحل المبكرة من الكون، تجمع وتنقل الهيدروجين من الوسط المتناثر بين المجرات لتغذية نمو المجرات وتكوين النجوم.

يعد تحديد موقع الشبكة الكونية ودراستها أمرًا بالغ الأهمية لفهم توسع الكون وتطوره. كما أنه يحمل أدلة حول توزيع المادة المظلمة والمادة الطبيعية المفقودة. ويُعتقد أن ما يقرب من 60% من الهيدروجين الذي تم إنشاؤه خلال الانفجار الكبير موجود داخل الشبكة الكونية.

للبحث عن الأجزاء الأكثر مراوغة في الشبكة الكونية، طور علماء الفلك أداة متخصصة تسمى Keck Cosmic Web Imager (KCWI). تم تصميم هذا الجهاز للكشف عن انبعاث ألفا ليمان الخافت، وهو علامة على امتصاص الهيدروجين وإعادة انبعاثه، مما يسمح بتحديد الخيوط.

ومن خلال مراقبة بقع مختلفة من السماء ومقارنة انبعاث ألفا ليمان، تمكن الباحثون من إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للشبكة الكونية. تمثل هذه الخريطة الضوء الذي سافر ما بين 10 إلى 12 مليار سنة، مما يوفر لمحة عن المراحل الأولى من تكوين الكون بعد الانفجار الكبير.

إن اكتشاف الشبكة الكونية المخفية يفتح آفاقًا جديدة لتتبع توزيع وحركة المادة في الكون. كما يقدم نظرة ثاقبة حول تكوين النجوم والثقوب السوداء خلال العصر المبكر للكون.

الباحثون متحمسون لإمكانات هذه الأداة الجديدة وثروة المعرفة التي يمكنها تحقيقها حول الخيوط البعيدة وتشكيل الشبكة الكونية.

مصادر:

- عالم الفيزياء الفلكية كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

- عالم الفيزياء الفلكية وعالم الأجهزة ماتيوس ماتوسزيوسكي من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

– بحث منشور في مجلة Nature Astronomy