تصور عالم الجاذبية: تظهر البيانات المحاكاة المراصد الفضائية المستقبلية

استخدم فريق من علماء الفلك بيانات محاكاة لإنشاء تصور لكيفية قيام مراصد موجات الجاذبية الفضائية بمراقبة مجرتنا. موجات الجاذبية، وهي اضطرابات في الزمكان، تنبأ بها أينشتاين في نظريته النسبية العامة. هذه الموجات عبارة عن تغيرات في مجال الجاذبية التي تنتقل بسرعة الضوء. على الرغم من أنها غير محسوسة بالنسبة لنا، فقد تم رصدها لأول مرة في عام 2015 بواسطة مرصد مقياس التداخل LIGO.

في وقت سابق من هذا العام، نشر اتحاد من شركات موجات الجاذبية بيانات تشير بقوة إلى وجود خلفية لموجات الجاذبية، أو النفخة المستمرة لموجات الجاذبية التي تتخلل الكون. تشبه هذه الخلفية سطح محيط الجاذبية، على عكس الموجات المحددة التي رصدها مرصد LIGO.

يستخدم التصور الذي أنشأه علماء الفلك بيانات محاكاة من مصادر مختلفة، بما في ذلك اندماج الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية، واندماج النجوم النيوترونية، واندماج النجوم النيوترونية والثقوب السوداء. وتُظهر نقاطًا مضيئة للإشارة إلى إشارات أقوى لموجات الجاذبية، حيث تمثل النقاط الأكثر سطوعًا مناطق ذات ترددات أعلى. يتضمن التصور أيضًا رسمًا بيانيًا داخليًا يوضح قوة إشارة موجة الجاذبية وترددها وحدود مهمة هوائي مقياس التداخل الليزري الفضائي (LISA)، وهي مرصد فضائي لموجات الجاذبية.

حاليًا، لا يوجد مرصد فضائي لموجات الجاذبية، ولكن من المتوقع إطلاق LISA في عام 2037. وسيكون LISA، الذي يتكون من ثلاث مركبات فضائية في شكل مثلث يدور حول الشمس، قادرًا على اكتشاف موجات الجاذبية عند ترددات منخفضة جدًا بالنسبة إلى الأرض. أجهزة الكشف. مع الانتهاء من مراجعة الجدوى، أصبح LISA على بعد خطوة واحدة من أن يصبح حقيقة واقعة.

يبدو مستقبل العلوم في الفضاء واعدًا، مع تطوير المراصد الفضائية مثل LISA إلى جانب مهمات أخرى مثل مرصد العوالم الصالحة للسكن. يتوق العلماء لاستكشاف الكون عند كل طول موجي، بما في ذلك موجات الجاذبية التي تنبأ بها أينشتاين.

مصادر:

- المقال الأصلي بعنوان "تصور عالم الجاذبية - استخدام سماء الجاذبية الاصطناعية" (https://scitechdaily.com/visualizing-the-gravitational-universe-using-synthetic-gravitational-skies/)

– ليزا (https://lisa.nasa.gov/)

– ليجو (https://www.ligo.org/)

– النسبية العامة (https://www.space.com/17661-theory-general-relativity.html)