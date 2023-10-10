وفر 160 دولارًا على تلسكوب Celestron StarSense Explorer DX 130AZ خلال Amazon Prime Day 2023

التلسكوب Celestron StarSense Explorer DX 130AZ معروض للبيع حاليًا بخصم 160 دولارًا خلال Amazon Prime Day 2023. يعد هذا التلسكوب، الذي قمنا بتقييمه بأربعة من أصل خمسة نجوم في مراجعتنا، خيارًا مثاليًا للمبتدئين ويأتي في أعلى أفضل ما لدينا دليل شراء التلسكوب للمبتدئين.

مع فتحة 130 ملم، يعد هذا التلسكوب رائعًا لمشاهدة المجرات والسديم والكواكب وعناقيد النجوم. يأتي مزودًا بجميع الملحقات الضرورية، بما في ذلك العدسات، ومنظار البحث، وقاعدة للهواتف الذكية، وحامل ثلاثي القوائم. سواء كان لديك بعض المعرفة بالكوكبة أو كنت مبتدئًا تمامًا، فإن هذا التلسكوب سهل الاستخدام. يمكنك التنقل في سماء الليل باستخدام منظار النقطة الحمراء أو استخدام قاعدة محول الهاتف الذكي للحصول على إرشادات تلقائية من خلال تطبيق StarSense.

يوفر Celestron StarSense Explorer DX 130AZ طاقة كافية لعرض الأجرام السماوية المفضلة مثل كوكب المشتري وزحل. هذه فرصة رائعة للحصول على تلسكوب مناسب للمبتدئين بسعر مخفض.

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