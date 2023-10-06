علماء الآثار يكتشفون جمجمة قديمة تحمل علامات الصدمة العنيفة واحتمال وجود ورم في المخ

توصل علماء الآثار في إسبانيا إلى اكتشاف مثير للاهتمام خلال رحلة استكشافية - وهي جمجمة من العصر الروماني تحتوي على أدلة على صدمة عنيفة ورم محتمل في المخ. تعود الجمجمة، التي يعود تاريخها إلى ما بين 258 و409 ميلادية، لرجل من المحتمل أنه توفي في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره. أظهر الجزء الخارجي من الجمجمة ثلاث آفات ناجمة عن هجمات عنيفة قبل وفاته. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أيضًا آفة داخلية يمكن أن تكون ورمًا سحائيًا، وهو نوع من ورم الدماغ.

وسلط المؤلف الرئيسي دانييل رودريغيز إغليسياس، عالم الآثار في المركز الوطني الإسباني لأبحاث التطور البشري، الضوء على أهمية هذا الاكتشاف لفهم صحة السكان السابقين ونوعية حياتهم في مواجهة مثل هذه الظروف. وباستخدام التصوير المقطعي المحوسب (microCT)، أنشأ الباحثون نموذجًا ثلاثي الأبعاد للجمجمة، والذي كشف أن الآفات السطحية كانت على الأرجح نتيجة لصدمة عنيفة وليس سقوطًا عرضيًا.

من المحتمل أن تكون الآفة الداخلية، التي تشبه الورم السحائي في موقعها وحجمها وشكلها، أول حالة معروفة لهذا النوع من ورم الدماغ في عينة أثرية من شبه الجزيرة الأيبيرية. ومع ذلك، هناك بعض عدم اليقين المحيط بهذا التفسير. وأعرب كريستيان ماير، رئيس مركز OsteoARC في ألمانيا، عن شكوكه بشأن كون الآفة الداخلية ورمًا في المخ، ووصفها بأنها "غامضة تمامًا". اعترف المؤلفون أنفسهم بتحديات تشخيص الأورام في علم الأمراض القديمة.

سيكون من الضروري إجراء مزيد من التحليل والبحث لتحديد طبيعة الآفة الداخلية بشكل نهائي. ونُشر هذا الاكتشاف في مجلة Virtual Archaeology Review، حيث سلط الضوء على الظروف الصحية وقدرات البقاء على قيد الحياة لدى السكان السابقين.

التعاريف:

– علم الأمراض القديمة: دراسة الأمراض والإصابات القديمة في البقايا البشرية.

– الورم السحائي: نوع من الورم يتشكل في السحايا، وهي الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

مصادر:

- العلوم الحية: https://www.livescience.com/violently-attacked-man-with-brain-tumor-found.html

– مراجعة علم الآثار الافتراضية: https://revistas.upcomillas.es/index.php/virtualarchaeology/article/view/12015