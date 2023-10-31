استكشاف تقاطع الملاحة والعلاقات الاجتماعية في الخفافيش

ألقت دراسة حديثة أجريت في بيركلي، كاليفورنيا، ضوءًا جديدًا على الأعمال الداخلية المعقدة لدماغ خفاش الفاكهة. سعى الباحثون إلى فهم ما إذا كانت هذه المخلوقات الرائعة تستخدم أجزاء مختلفة من دماغها للتنقل في بيئتها المادية وشبكة من العلاقات الاجتماعية. تكشف النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature، أن خلايا الدماغ المسؤولة عن إحساس الخفافيش بالموقع تقوم أيضًا بتشفير المعلومات حول الخفافيش الأخرى القريبة، بما في ذلك هوياتها.

ركزت الدراسة على مجموعة من خفافيش الفاكهة المصرية التي تتنقل في كهف اصطناعي تم بناؤه في المختبر. صمم الباحثون غرفة طيران بحجم غرفة المعيشة مبطنة برغوة عازلة للصوت ومجهزة بالمجاثم والفاكهة. لتتبع سلوك الخفافيش وقياس نشاط الدماغ، تم ربط أطواق بمقاييس التسارع وعلامات متحركة بالخفافيش. كانت جدران الغرفة مزودة بأجهزة استشعار تتواصل مع العلامات لتسجيل حركات الخفافيش ثلاثية الأبعاد بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تم زرع أقطاب كهربائية صغيرة في أدمغة الخفافيش لتسجيل إطلاق الخلايا العصبية الحصينية لاسلكيًا.

واكتشف الباحثون أن خلايا مكان الخفافيش، المسؤولة عن إنشاء نظام ملاحة داخلي، تنطلق بناءً على الموقع الفعلي للخفاش في الكهف. ومع ذلك، فإن وجود وهوية الخفافيش الأخرى أثر أيضًا على تحفيز هذه الخلايا العصبية. ويبدو أن الخلايا العصبية تفرق بين الأصدقاء والمعارف، وتشفر العلاقات الاجتماعية داخل مستعمرة الخفافيش. يشير هذا إلى أن نظام الملاحة لدى الخفافيش كان له غرض مزدوج، حيث يعمل كخريطة مادية وخريطة اجتماعية.

الآثار المترتبة على هذه الدراسة تتجاوز الخفافيش. إن الحُصين، وهو بنية الدماغ المعنية، محفوظ بشكل كبير عبر أنواع الثدييات بدرجات متفاوتة من الاجتماعية. إنه يثير احتمال أن تقوم دوائر الملاحة في الدماغ بالمثل بتسجيل البيئة الاجتماعية في الأنواع الأخرى. وتمتد الأهمية التطورية لهذه النتائج إلى فهم الدماغ الاجتماعي في الثدييات، بما في ذلك البشر.

لا يؤدي هذا البحث إلى تعميق فهمنا لسلوك الخفافيش فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية دمج الحيوانات للعلاقات الاجتماعية في قدراتها الملاحية. إنه يسلط الضوء على تعقيدات الدماغ والوظائف المتعددة التي يمكنه القيام بها في وقت واحد.

الأسئلةالشائعة

1. لماذا قام الباحثون بدراسة خفافيش الفاكهة؟

واختار الباحثون خفافيش الفاكهة لأنها حيوانات اجتماعية للغاية تعيش في مستعمرات كبيرة، مما يجعلها موضوعات مثالية لدراسة تقاطع الملاحة والعلاقات الاجتماعية لدى الحيوانات.

2. كيف تتبع الباحثون سلوك الخفافيش؟

استخدم الباحثون أطواقًا مزودة بمقاييس تسارع وعلامات متنقلة معدلة لتتبع حركات الخفافيش ثلاثية الأبعاد. وتتواصل هذه الأجهزة مع أجهزة الاستشعار المثبتة في جدران غرفة الطيران، مما يسمح بتتبع سلوك الخفافيش بدقة.

3. ماذا اكتشف الباحثون عن نشاط دماغ الخفافيش؟

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية الحصينية للخفافيش، والمعروفة باسم خلايا المكان، لم تشفر موقع الخفافيش فحسب، بل قامت أيضًا بتشفير المعلومات حول الخفافيش الأخرى القريبة، بما في ذلك هوياتها. يشير هذا إلى أن نظام الملاحة لدى الخفافيش يعمل كخريطة مادية وخريطة اجتماعية.

4. ما أهمية هذه النتائج؟

توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة حول كيفية دمج الحيوانات للعلاقات الاجتماعية في قدراتها الملاحية. ويشير إلى أن الدماغ يمكنه أداء وظائف متعددة في وقت واحد، ويثير تساؤلات حول تطور الدماغ الاجتماعي في الثدييات.

(المصدر: domain.com)