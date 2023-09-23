هيكل عظمي نادر لديناصور عمره 150 مليون عام معروض للبيع بالمزاد في باريس

من المقرر أن يتم بيع هيكل عظمي لديناصور فريد للغاية ومحفوظ بشكل جيد يدعى باري في مزاد علني في باريس الشهر المقبل. يعود أصل الكامبتوصور، الذي يبلغ ارتفاعه مترين وطوله خمسة أمتار، إلى أواخر العصر الجوراسي، مما يجعل عمره حوالي 150 مليون سنة. بصفته عضوًا في عائلة Iguanodontidae من الحيوانات العاشبة، يعد Barry واحدًا من أقدم مجموعات الديناصورات التي تم اكتشافها على الإطلاق.

تم اكتشاف هذا الاكتشاف النادر في الأصل في وايومنغ في التسعينيات، وقد خضع لأعمال ترميم دقيقة على يد عالم الحفريات باري جيمس، الذي سمي باسمه. كما أجرى المختبر الإيطالي Zoic، الذي حصل على الهيكل العظمي العام الماضي، جهود ترميم إضافية. ويصف ألكسندر جيكيلو، من دار المزادات الشهيرة في باريس درووت، العينة بأنها "محفوظة جيدًا للغاية"، حيث يتكون أكثر من 1990 بالمائة من الهيكل العظمي من العظام الأصلية. تبقى الجمجمة وحدها سليمة بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.

تحظى بقايا الديناصورات بشعبية كبيرة في سوق الفن، ولا يتم بيع سوى عدد قليل من هذه العينات في جميع أنحاء العالم كل عام. يصل سعر المزاد المقدر لباري إلى 1.2 مليون يورو (1.9 مليون دولار أسترالي). في حين يعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم بشأن عدم توفير هواة الجمع من القطاع الخاص الرعاية المناسبة والوصول العام إلى الهياكل العظمية للديناصورات، يعتقد آخرون أن العينات المملوكة للقطاع الخاص ستصبح في نهاية المطاف في متناول الجمهور.

يقدم مزاد باري فرصة نادرة لامتلاك قطعة من تاريخ ما قبل التاريخ والتي من المؤكد أنها ستأسرك وتثير فضولك. وباعتباره هيكلًا عظميًا لديناصور مطلوبًا للغاية وتم ترميمه بدقة، فمن المتوقع أن يجلب ملايين الدولارات في المزاد القادم.