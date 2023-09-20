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اختبار الانفجار: التقدم في تصميم وحدة المحطة الفضائية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
اختبار الانفجار: التقدم في تصميم وحدة المحطة الفضائية

أجرت شركة Sierra Space، وهي شركة مقرها كولورادو، مؤخرًا اختبار انفجار، حيث قامت عمدًا بتفجير تصميم جديد لوحدة قابلة للنفخ سيتم استخدامها لخليفة محطة الفضاء الدولية (ISS). يعد اختبار الاندفاع أمرًا بالغ الأهمية لاختبار حدود تصميم الوحدة قبل إطلاقها في الفضاء. الوحدة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة ILC Dover ومقرها ولاية ديلاوير، تستخدم الأقمشة المخيطة والمنسوجة، في المقام الأول Vectran، والتي تصبح صلبة عند نفخها.

تهدف Sierra Space إلى أن تكون الوحدة، التي تسمى LIFE (البيئة المرنة المتكاملة الكبيرة)، جاهزة بحلول عام 2030 لمحطة Orbital Reef الفضائية، وهو مشروع يقوده Blue Origin التابع لجيف بيزوس وتموله وكالة ناسا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط سييرا لتوفير سفينة تسمى Dream Chaser، قادرة على حمل البضائع والطاقم، لدعم المحطة الفضائية. أظهرت نتائج اختبار الانفجار الأخير هامشًا بنسبة 33% فوق معيار الاعتماد لوحدة كاملة الحجم، مما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالتصميمات السابقة.

يعد اختبار الاندفاع أحد الاختبارات العديدة التي تجريها شركة Sierra Space على نماذج LIFE الأولية الخاصة بها. بالإضافة إلى اختبارات الانفجار، تم إجراء اختبارات الزحف، مما أدى إلى إخضاع الوحدات لفترات طويلة من الضغوط الأعلى من المعتاد. تم إجراء جميع هذه الاختبارات في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا وكانت حيوية في تطوير تصميم الوحدة.

أدركت ناسا الحاجة إلى محطات فضائية مستقبلية لتحل محل محطة الفضاء الدولية، وقد قامت بتمويل تطوير المرافق التجارية. كما حصلت شركة أكسيوم سبيس، وهي شركة أخرى مقرها في هيوستن، على اتفاقية لإنشاء وحدات محطة فضائية خاصة بها، والتي سيتم ربطها بمحطة الفضاء الدولية بدءًا من عام 2026.

ومن أجل تقليل أي فجوة في توافر الأبحاث بين محطة الفضاء الدولية والمحطات الفضائية الجديدة، تعمل وكالة ناسا بنشاط على وضع خطة انتقالية مدتها سنتان. أصدر مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا استراتيجية تتضمن خطوات مقترحة لهذا التحول، تهدف إلى ضمان استمرار البحث العلمي المهم في الفضاء.

يشير اختبار الانفجار الذي أجرته شركة Sierra Space إلى تقدم كبير في تصميم وحدة المحطة الفضائية. ومع الجهود المستمرة التي تبذلها شركات مثل Sierra Space وAxiom Space، يبدو مستقبل استكشاف الفضاء والبحث العلمي في الفضاء واعدًا.

مصادر:
– مسؤولي سييرا الفضائية
- ناسا

By روبرت أندرو

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