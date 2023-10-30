قوة الأنظمة القابلة للنفخ في تشكيل مستقبل استكشاف الفضاء

في محاولة لإحداث ثورة في البعثات الفضائية وتقليل التكاليف المرتبطة بإرسال الحمولات إلى الأجرام السماوية، أطلقت وكالة ناسا تحدي الأفكار المبتكرة والمتغيرة (BIG). تدعو هذه المسابقة السنوية الطلاب المبتكرين لتطوير مفاهيم يمكن أن تفيد البعثات البشرية المستقبلية إلى القمر وما بعده. موضوع التحدي هذا العام هو "الأنظمة القابلة للنفخ للعمليات القمرية"، والتي تحمل القدرة على تقليل كتلة وحجم الحمولات المخزنة بشكل كبير.

يتم رعاية تحدي BIG Idea من قبل مديرية مهمة تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا (STMD) وهو عبارة عن جهد تعاوني بين برنامج تطوير تغيير اللعبة ومكتب مشاركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التابع للوكالة. يدار التحدي بشكل مشترك من قبل المعهد الوطني للفضاء (NIA) ومختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (JHUAPL)، ويشجع التحدي فرقًا مكونة من 5 إلى 25 طالبًا ومستشاري هيئة التدريس على تقديم المقترحات. سيتم اختيار المتنافسين الواعدين كمرشحين نهائيين لمزيد من التطوير.

إن عقودًا من النمو والتطور في مجال السفر إلى الفضاء لم تنجح في القضاء على أكبر التحديات التي تواجهها البعثات المأهولة - القيود المفروضة على الحجم والكتلة. تستمر معادلة الصواريخ في التحكم في عمليات الإطلاق، مما يستلزم صواريخ أكبر مزودة بخزانات وقود أثقل لحمولات أكبر. وقد خلق هذا حاجة إلى آليات نشر معقدة وتجميع في الموقع للهياكل الكبيرة على سطح القمر أو المريخ.

لقد استكشفت ناسا حلولاً مختلفة لهذا التحدي، مثل استخدام استخدام الموارد في الموقع (ISRU) للاستفادة من الموارد المحلية لمواد البناء واحتياجات رواد الفضاء. يتضمن الأسلوب المبتكر الآخر نشر أنظمة كبيرة قابلة للنفخ يمكن تعبئتها بإحكام في أغطية الحمولة. بمجرد وصولها إلى وجهتها، تتوسع هذه الهياكل القابلة للنفخ لتصبح أكبر حجمًا من حجمها المخزن.

توفر الأنظمة القابلة للنفخ، إلى جانب الأقمشة المتقدمة وتقوية الضغط الداخلي، موائل قوية وحماية بيئية ضد الظروف خارج كوكب الأرض. يُكلف تحدي BIG Idea لعام 2024 فرقًا على المستوى الجامعي بتصميم موائل تتضمن مكونات قابلة للنفخ، تتراوح من الأبراج والجسور العملاقة إلى الروبوتات الناعمة والملاجئ المؤقتة. ومن خلال تسخير إبداع هؤلاء الطلاب المبتكرين، تهدف ناسا إلى الكشف عن حلول جديدة لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

سيتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية بناءً على تقييمات مقترحاتهم وسيناريوهات المهام التي تتضمن أنظمة قابلة للنفخ. ستحصل الفرق المختارة على راتب للنفقات المتعلقة بالأجهزة والمواد ومعدات الاختبار والبرمجيات. وعلى مدى الأشهر التسعة المقبلة، ستعمل هذه الفرق على تطوير مقترحاتها وتحسينها واختبارها، لتصل إلى ذروتها في مراجعة التصميم الفني في منتدى BIG Idea السنوي في الخريف المقبل.

ومن خلال تشجيع مشاركة الأوساط الأكاديمية، تدرك ناسا أهمية الفرق على مستوى الجامعة في دفع حدود الإبداع والاستعداد التكنولوجي. يمكن لأفكارهم أن يكون لها تأثير عميق على جهود استكشاف الفضاء على المستويين الجزئي والكلي.

يعزز تحدي BIG Idea لعام 2024 تحدي Lunar Forge المستمر، حيث تم تكليف الطلاب بتصميم تقنيات تمكن من إنتاج البنية التحتية القمرية باستخدام المعادن المشتقة من ISRU. وتتوافق هذه المساعي مع رؤية ناسا لإنشاء بنية تحتية دائمة على القمر، والتي لن تسهل استكشاف القمر وأبحاثه فحسب، بل ستمهد الطريق أيضًا لمهمات مستقبلية إلى المريخ وما بعده.

إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في تحدي BIG Ideas لعام 2024، فتفضل بزيارة موقع BIG Idea على bigidea.nianet.org لمعرفة المزيد حول المسابقة وكيفية الاشتراك.

أسئلة وأجوبة

ما هو تحدي الفكرة الكبيرة؟

تحدي BIG Idea هي مسابقة سنوية تطلقها وكالة ناسا لتشجيع الطلاب المبتكرين على تطوير مفاهيم يمكن أن تفيد البعثات البشرية المستقبلية إلى القمر وما بعده. ويهدف إلى إيجاد حلول رائدة لتقليل التكاليف والقيود المرتبطة بإرسال الحمولات إلى الفضاء.

ما هو موضوع تحدي الفكرة الكبرى لعام 2024؟

موضوع تحدي الفكرة الكبرى لعام 2024 هو "الأنظمة القابلة للنفخ للعمليات القمرية". يتم تكليف المشاركين بتصميم موائل تتضمن مكونات قابلة للنفخ، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من كتلة وحجم الحمولات المرسلة إلى القمر.

كيف يتم تقييم المقترحات؟

تقوم لجنة من ناسا وخبراء الصناعة بتقييم المقترحات وسيناريوهات المهمة المقدمة من الفرق المشاركة. تأخذ التقييمات في الاعتبار الجدوى والإبداع والتأثير المحتمل للمفاهيم المقترحة.

ماذا يحدث للمرشحين النهائيين الذين تم اختيارهم؟

يحصل المتأهلون الخمسة إلى الثمانية في تحدي BIG Idea على راتب لتغطية النفقات المتعلقة بالأجهزة والمواد ومعدات الاختبار والبرمجيات والمزيد. يقضون الأشهر التسعة التالية في تحسين مقترحاتهم، واختبار أفكارهم، وتوثيق نتائجهم. كما يقدمون مفاهيمهم في منتدى BIG Idea السنوي.

ما أهمية مشاركة الأوساط الأكاديمية في استكشاف الفضاء؟

تلعب المؤسسات الأكاديمية دورًا حاسمًا في دفع حدود الإبداع والاستعداد التكنولوجي. تتمتع الفرق على مستوى الجامعة بالقدرة على المساهمة بأفكار مبتكرة وإظهار جدوى التقنيات الجديدة. ويمكن دمج أفكارهم في جهود تطوير التكنولوجيا، وتعزيز استكشاف الفضاء على النطاقين الصغير والكبير.