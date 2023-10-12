تأخرت مهمة ناسا للكويكب النفسي بسبب سوء الأحوال الجوية

تم تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا إلى صباح الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان من المقرر إطلاق المهمة يوم الخميس، ولكن تم تأجيل موعد إطلاق المهمة بسبب العواصف القادمة من خليج المكسيك. تم اتخاذ القرار بعد أن كشف مؤتمر صحفي قبل الإطلاق يوم الأربعاء عن توقعات الطقس القاتمة صباح الخميس، مع احتمال بنسبة 20٪ فقط لظروف مواتية.

وأوضحت أرلينا موسى، ضابطة الطقس في قوة الفضاء الأمريكية، المخاوف بشأن الطقس العاصف والرياح القوية المتوقعة في المنطقة. وقررت فرق المهمة تأجيل الإطلاق حتى يوم الجمعة، مع وجود فرصة بنسبة 50% لتوافر الظروف الملائمة. يقدم يوم السبت أيضًا فرصة احتياطية مع ظروف إطلاق مماثلة. قد يتأثر قرار التأجيل أيضًا بالقيود المفروضة على صاروخ فالكون الثقيل، حيث أن محاولات إعادة تدوير الإطلاق محدودة قبل أن يتطلب الصيانة.

وتهدف مهمة Psyche إلى استكشاف كويكب معدني يحمل نفس الاسم يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، وستساعد هذه المهمة في جمع المزيد من المعلومات حول تكوينه. وتمتد نافذة إطلاق المهمة حتى 25 أكتوبر، مما يتيح فرصًا متعددة لإطلاق ناجح.

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